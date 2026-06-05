Der Iran-Konflikt ist in den letzten Tagen wieder in den Fokus der Anleger und Investoren gerückt und führte entsprechend zu Gewinnmitnahmen an den teilweise stark gestiegenen Indizes. Der DAX legte vor allem am Mittwoch einen Rücksetzer von 1,8 % hin, der aber am gestrigen Handelstag wieder fast vollständig aufgekauft worden ist. Noch stärker war der Dow-Jones-Index, der am gestrigen Handelstag mit 51.503 Punkten sogar ein neues Allzeithoch generieren konnte. Den vollständigen Artikel lesen ...
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