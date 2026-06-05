Alle schauen auf Wolfram - kaum jemand spricht über das Gold

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Was GoldHaven übernommen hat, ist nicht einfach nur ein Projekt. Es ist ein Projekt mit jahrelanger historischer Datengrundlage.

Dieser Artikel wird im Auftrag von GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (FSE: 4QS | WKN: A40QNN) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

in den vergangenen Wochen drehte sich nahezu jede Diskussion rund um GoldHaven um ein Thema:

Wolfram.

Und ehrlich gesagt?

Aus gutem Grund.

Das Unternehmen entwickelt sich zunehmend zu einer der spannendsten Wolfram-Storys im Junior-Mining-Sektor.



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Historische Wolfram-Inventur.

Hochgradige historische Bohrergebnisse.

Ein vollständig finanziertes Bohrprogramm über mehr als 5.000 Meter.

Steigendes Interesse an kritischen Rohstoffen.

Eine aufkommende Indium-Story.

Investoren beginnen aufmerksam zu werden.

Doch hier liegt der Punkt, den viele übersehen.

GoldHaven ist kein Ein-Projekt-Unternehmen.

Und es ist auch kein Ein-Metall-Unternehmen.

Während sich der Markt auf Wolfram in British Columbia konzentriert, bereitet das Management still und leise die nächste Bohrphase auf einem völlig anderen Projekt vor.

Einem Goldprojekt.

In Brasilien.

Und nicht irgendeinem Goldprojekt.

Sondern einem Projekt, das zuvor von:

ANGLOGOLD ASHANTI

exploriert wurde.

Allein das sollte Investoren aufhorchen lassen.

Denn große Bergbauunternehmen verbringen nicht Jahre damit, zufällige Grundstücke zu untersuchen.

Sie investieren Zeit und Geld dort, wo sie geologisches Potenzial sehen.

Und bei Copeçal führte AngloGold zwischen 2010 und 2016 umfangreiche Explorationsarbeiten durch, darunter:

Bohrungen

geophysikalische Untersuchungen

geochemische Programme

Zieldefinition

regionale geologische Interpretation

Was GoldHaven übernommen hat, ist nicht einfach nur ein Projekt.

Es ist ein Projekt mit jahrelanger historischer Datengrundlage.

Und das Management glaubt nun, dass die Zeit für den nächsten Schritt gekommen ist.

WARUM COPEÇAL WICHTIG SEIN KÖNNTE

Das Projekt liegt in Brasiliens:

ALTA-FLORESTA-GOLDPROVINZ

einer der produktivsten Goldregionen des Landes.

Die Juruena-Goldprovinz beherbergt mehrere bedeutende Goldlagerstätten und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der attraktivsten Explorationsregionen Brasiliens entwickelt.

Das ist keine Frontier-Exploration.

Das ist ein bewährter Goldgürtel.

Und GoldHaven kontrolliert:

3.681 HEKTAR

innerhalb dieses Goldgürtels.

Noch interessanter:

Das Unternehmen hat einen ungefähr:

6 KILOMETER LANGEN GOLDANOMALIE-TREND

identifiziert.

Genau diese Größenordnung suchen Investoren häufig, bevor größere Entdeckungen gemacht werden.

DAS NÄCHSTE BOHRPROGRAMM NIMMT BEREITS FORM AN

Das Management plant aktuell den Beginn der Phase-II-Bohrungen für:

Q3 2026

Der Fokus soll auf der östlichen Erweiterung des East Targets liegen.

Warum ist das wichtig?

Weil das Unternehmen davon ausgeht, dass dieses Gebiet bislang nur unzureichend getestet wurde und möglicherweise Hinweise auf die tatsächliche Größe und Kontinuität des hydrothermalen Systems liefern könnte.

Einfach ausgedrückt:

Das Management glaubt, dass der Kern des Systems möglicherweise noch gar nicht gefunden wurde.

Und genau deshalb sind die nächsten Bohrungen so wichtig.

DAS TEAM VERDIENT MEHR AUFMERKSAMKEIT

Ein weiterer Punkt, der bei GoldHaven heraussticht, ist die Qualität des Teams.

Nehmen wir Jonathan Hill.

Mehr als 40 Jahre internationale Explorationserfahrung.

Direkte Beteiligung an mehreren bedeutenden Gold- und Kupferentdeckungen.

Aufsichtsrats- und Beraterfunktionen bei zahlreichen erfolgreichen Bergbaugesellschaften.

Dann Chris Cooper.

Zuletzt war er bei Alpha Lithium tätig, das schließlich für rund:

313 MIO. CAD

an Tecpetrol verkauft wurde.

Und Gordon Ellis bringt mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Ingenieurwesen, Projektentwicklung und Kapitalmärkte mit.

Für ein Unternehmen mit einer Bewertung von rund 10 Mio. € ist das ein bemerkenswert starkes Team.

DER MARKT KÖNNTE DAS GROSSE GANZE ÜBERSEHEN

Aktuell sehen viele Anleger:

GoldHaven = Wolfram.

Doch was wäre, wenn das nur ein Teil der Geschichte ist?

Denn hinter Magno steht außerdem:

ein Goldprojekt in einer bedeutenden brasilianischen Goldregion

umfangreiche historische Arbeiten von AngloGold Ashanti

ein geplantes Bohrprogramm im dritten Quartal 2026

ein distriktweites Goldanomalie-System

ein erfahrenes technisches Team

Und hier kommt der entscheidende Punkt:

Der Markt bezahlt derzeit kaum für Copeçal.

Die aktuelle Bewertung basiert überwiegend auf der Wolfram-Story.

Das bedeutet, dass Investoren das brasilianische Goldprojekt derzeit möglicherweise praktisch kostenlos dazubekommen.

Solche Situationen entstehen nicht oft.

DAS FAZIT

Die Wolfram-Story hat Investoren auf GoldHaven aufmerksam gemacht.

Das kommende Bohrprogramm bei Magno könnte die Aufmerksamkeit weiter verstärken.

Doch Copeçal könnte sich langfristig als der Katalysator erweisen, der die gesamte Bewertung des Unternehmens verändert.

Denn wenn das Management richtig liegt ...

und wenn die kommenden Bohrungen beginnen, Größe, Kontinuität und ein größeres Goldsystem nachzuweisen ...

dann könnte GoldHaven irgendwann nicht mehr nur als Wolfram-Unternehmen mit einem Nebenprojekt wahrgenommen werden.

Sondern als diversifizierte Entdeckungsgesellschaft mit mehreren potenziellen Werttreibern.

Bei einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mio. € ist das eine Möglichkeit, die Investoren möglicherweise genauer betrachten sollten.



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