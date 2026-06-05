Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben erstmals die Aktie von Munters genauer unter die Lupe genommen und mit einer Kaufempfehlung "ausgestattet". Begründet wird die positive Einschätzung für den schwedischen Nebenwert mit dem Wachstumspotenzial bei Datenzentren sowie möglichen Margenausweitungen.Experte Jingyi Zheng und sein Team sehen Luft bis 245 Schwedische Kronen (22,55 Euro). Die Analysten gehen davon aus, dass Munters den Umsatz mit Technologien für Datenzentren vom 2025er-Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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