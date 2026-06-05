Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA23126M1023 Curaleaf Holdings Inc. 05.06.2026 CA23126M3003 Curaleaf Holdings Inc. 08.06.2026 Tausch 3:1
CA65506N1015 Noble Mineral Exploration Inc. 05.06.2026 CA65506N2005 Noble Mineral Exploration Inc. 08.06.2026 Tausch 1:1
US14161W1053 Cardlytics Inc. 05.06.2026 US14161W3034 Cardlytics Inc. 08.06.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA23126M1023 Curaleaf Holdings Inc. 05.06.2026 CA23126M3003 Curaleaf Holdings Inc. 08.06.2026 Tausch 3:1
CA65506N1015 Noble Mineral Exploration Inc. 05.06.2026 CA65506N2005 Noble Mineral Exploration Inc. 08.06.2026 Tausch 1:1
US14161W1053 Cardlytics Inc. 05.06.2026 US14161W3034 Cardlytics Inc. 08.06.2026 Tausch 10:1
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