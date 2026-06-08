The following instruments on XETRA do have their first trading 08.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.06.2026
Aktien
1 NO0013750893 Magnora Data Center ASA
2 US70931T7072 PennyMac Mortgage Investment Trust 9.00% Senior Notes due 2030
3 JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K.
4 CA46124R1047 Intuit Inc. CDR
5 CA83636L1013 South Atlantic Gold Inc.
6 US85423L1035 StandardAero Inc.
7 CA8678423044 Sunshine Oilsands Ltd.
8 NO0013752709 Norse Atlantic ASA BZR
9 US14161W3034 Cardlytics Inc.
10 CA23126M3003 Curaleaf Holdings Inc.
11 CA65506N2005 Noble Mineral Exploration Inc.
Anleihen/ETF
1 BE0390354265 ING Belgium S.A./N.V.
2 XS3395907705 Lettland, Republik
3 AU3FN0111118 Commerzbank AG
4 AU3CB0335834 Commerzbank AG
5 XS3084270480 HSE Finance S.a r.l.
6 XS3388192935 Marex Group PLC
7 HK0001306957 MTR Corporation Ltd.
8 XS3310370799 SSE PLC
9 XS3310370955 SSE PLC
10 AU3FN0111134 Toyota Finance Australia Ltd.
11 AU3CB0335875 Toyota Finance Australia Ltd.
12 USU9633LAB28 Whirlpool Corp.
13 USU9633LAA45 Whirlpool Corp.
14 US095924AD81 Blue Owl Technology Finance Corp.
15 US151290CD37 Cemex S.A.B. de C.V.
16 US26442CBS26 Duke Energy Carolinas LLC
17 DE000A4DFKT2 DZ HYP AG
18 US443510AN24 Hubbell Inc.
19 CH1548688295 Manitoba, Provinz
20 CH1572819972 Novo-Nordisk AS
21 XS3401027118 OMV AG
22 CH1558922840 Ontario, Provinz
23 CH1515238728 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
24 CH1523562028 Österreich, Republik
25 XS3402832441 African Development Bank
26 XS3258458721 Alternatifbank A.S.
27 US03939AAC18 Arch Capital Group Ltd.
28 US03939AAB35 Arch Capital Group Ltd.
29 US01741RAP73 ATI Inc.
30 USU0551YAK11 Azul Secured Finance LLP
31 USP1S8TDFJ81 Banco Nacional de México S.A.
32 XS3304272217 Bank Gospodarstwa Krajowego
33 XS3401963502 Bank Gospodarstwa Krajowego
34 USQ1269WAC93 Bank of New Zealand
35 XS3246904414 Biffa Group Holdings Ltd.
36 XS3401047223 BMW Finance N.V.
37 FR0014018PR8 BNP Paribas Cardif S.A.
38 FR0014018PQ0 BNP Paribas Cardif S.A.
39 USU1380MAA46 CANPACK Group Inc.
40 XS3280521728 CMOC Capital Ltd.
41 ES0001351628 Comunidad Autónoma de Castilla y Léon
42 FR0014019139 Crelan Home Loan SCF
43 FR0014019154 Crédit Agricole Public Sector SCF
44 US25746UEB17 Dominion Energy Inc.
45 US26442CBT09 Duke Energy Carolinas LLC
46 USP46224AA20 Generadora de Gatún S.A.
47 XS3315365398 IQVIA Inc.
48 XS3340633489 JSCB 'Aloqabank'
49 ES0000090987 Junta de Andalucía
50 XS3281838972 Ma'aden Sukuk Ltd.
51 XS3320665444 Maple Parent Holdings Corp.
52 XS3320665014 Maple Parent Holdings Corp.
53 USJ45992RL07 Mizuho Bank Ltd.
54 USJ45992RQ93 Mizuho Bank Ltd.
55 USJ45992RM89 Mizuho Bank Ltd.
56 USJ45992RN62 Mizuho Bank Ltd.
57 XS3385893956 Molins Finance S.A.
58 XS3349884653 Møre Boligkreditt AS
59 DE000NLB5438 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
60 DE000NLB5412 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
61 DE000NLB5420 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
62 DE000NLB5404 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
63 XS3323687023 Oak-Eagle AcquireCo Inc.
64 XS3303713310 Oman Arab Bank (SAOG)
65 US80282KBU97 Santander Holdings USA Inc.
66 US80282KBT25 Santander Holdings USA Inc.
67 US80282KBS42 Santander Holdings USA Inc.
68 US80918TAH23 Scorpio Tankers Inc.
69 XS3311978319 SES Financing S.à r.l.
70 USP8725GAB07 Sociedad Transmisora Metropolitana SpA
71 XS3317598053 Technip Energies N.V.
72 XS3304298287 TPAO Varlik Kiralama A.S.
73 CA07816ZA274 Bell Canada
74 US443510AM41 Hubbell Inc.
75 US443510AP71 Hubbell Inc.
76 HK0001306940 MTR Corporation Ltd.
77 CH1572819964 Novo-Nordisk AS
78 US38151LAJ98 Goldman Sachs Bank USA
79 US4581X0FA13 Inter-American Development Bank
80 DE000HEL4BQ8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
81 DE000HEL0WF5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
82 IE000AZ2HZ31 UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.06.2026
Aktien
1 NO0013750893 Magnora Data Center ASA
2 US70931T7072 PennyMac Mortgage Investment Trust 9.00% Senior Notes due 2030
3 JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K.
4 CA46124R1047 Intuit Inc. CDR
5 CA83636L1013 South Atlantic Gold Inc.
6 US85423L1035 StandardAero Inc.
7 CA8678423044 Sunshine Oilsands Ltd.
8 NO0013752709 Norse Atlantic ASA BZR
9 US14161W3034 Cardlytics Inc.
10 CA23126M3003 Curaleaf Holdings Inc.
11 CA65506N2005 Noble Mineral Exploration Inc.
Anleihen/ETF
1 BE0390354265 ING Belgium S.A./N.V.
2 XS3395907705 Lettland, Republik
3 AU3FN0111118 Commerzbank AG
4 AU3CB0335834 Commerzbank AG
5 XS3084270480 HSE Finance S.a r.l.
6 XS3388192935 Marex Group PLC
7 HK0001306957 MTR Corporation Ltd.
8 XS3310370799 SSE PLC
9 XS3310370955 SSE PLC
10 AU3FN0111134 Toyota Finance Australia Ltd.
11 AU3CB0335875 Toyota Finance Australia Ltd.
12 USU9633LAB28 Whirlpool Corp.
13 USU9633LAA45 Whirlpool Corp.
14 US095924AD81 Blue Owl Technology Finance Corp.
15 US151290CD37 Cemex S.A.B. de C.V.
16 US26442CBS26 Duke Energy Carolinas LLC
17 DE000A4DFKT2 DZ HYP AG
18 US443510AN24 Hubbell Inc.
19 CH1548688295 Manitoba, Provinz
20 CH1572819972 Novo-Nordisk AS
21 XS3401027118 OMV AG
22 CH1558922840 Ontario, Provinz
23 CH1515238728 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
24 CH1523562028 Österreich, Republik
25 XS3402832441 African Development Bank
26 XS3258458721 Alternatifbank A.S.
27 US03939AAC18 Arch Capital Group Ltd.
28 US03939AAB35 Arch Capital Group Ltd.
29 US01741RAP73 ATI Inc.
30 USU0551YAK11 Azul Secured Finance LLP
31 USP1S8TDFJ81 Banco Nacional de México S.A.
32 XS3304272217 Bank Gospodarstwa Krajowego
33 XS3401963502 Bank Gospodarstwa Krajowego
34 USQ1269WAC93 Bank of New Zealand
35 XS3246904414 Biffa Group Holdings Ltd.
36 XS3401047223 BMW Finance N.V.
37 FR0014018PR8 BNP Paribas Cardif S.A.
38 FR0014018PQ0 BNP Paribas Cardif S.A.
39 USU1380MAA46 CANPACK Group Inc.
40 XS3280521728 CMOC Capital Ltd.
41 ES0001351628 Comunidad Autónoma de Castilla y Léon
42 FR0014019139 Crelan Home Loan SCF
43 FR0014019154 Crédit Agricole Public Sector SCF
44 US25746UEB17 Dominion Energy Inc.
45 US26442CBT09 Duke Energy Carolinas LLC
46 USP46224AA20 Generadora de Gatún S.A.
47 XS3315365398 IQVIA Inc.
48 XS3340633489 JSCB 'Aloqabank'
49 ES0000090987 Junta de Andalucía
50 XS3281838972 Ma'aden Sukuk Ltd.
51 XS3320665444 Maple Parent Holdings Corp.
52 XS3320665014 Maple Parent Holdings Corp.
53 USJ45992RL07 Mizuho Bank Ltd.
54 USJ45992RQ93 Mizuho Bank Ltd.
55 USJ45992RM89 Mizuho Bank Ltd.
56 USJ45992RN62 Mizuho Bank Ltd.
57 XS3385893956 Molins Finance S.A.
58 XS3349884653 Møre Boligkreditt AS
59 DE000NLB5438 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
60 DE000NLB5412 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
61 DE000NLB5420 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
62 DE000NLB5404 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
63 XS3323687023 Oak-Eagle AcquireCo Inc.
64 XS3303713310 Oman Arab Bank (SAOG)
65 US80282KBU97 Santander Holdings USA Inc.
66 US80282KBT25 Santander Holdings USA Inc.
67 US80282KBS42 Santander Holdings USA Inc.
68 US80918TAH23 Scorpio Tankers Inc.
69 XS3311978319 SES Financing S.à r.l.
70 USP8725GAB07 Sociedad Transmisora Metropolitana SpA
71 XS3317598053 Technip Energies N.V.
72 XS3304298287 TPAO Varlik Kiralama A.S.
73 CA07816ZA274 Bell Canada
74 US443510AM41 Hubbell Inc.
75 US443510AP71 Hubbell Inc.
76 HK0001306940 MTR Corporation Ltd.
77 CH1572819964 Novo-Nordisk AS
78 US38151LAJ98 Goldman Sachs Bank USA
79 US4581X0FA13 Inter-American Development Bank
80 DE000HEL4BQ8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
81 DE000HEL0WF5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
82 IE000AZ2HZ31 UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF
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