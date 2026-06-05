Die Telefonkonferenz der Multi-Color Corporation ("MCC") zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2026 befasst sich mit der Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Quartal zum 31. März 2026.

Wann:

Montag, 8. Juni, 10.00 Uhr EDT

Führungskräfte:

Hassan Rmaile, President und CEO, sowie Kathleen Phelps, CFO

Zugang:

Bestehende und potenzielle Investoren können sich gemäß den Anweisungen in Abschnitt 2 unten auf der Investorendaten-Website ("Datenwebsite") anmelden. Falls Sie bereits Zugriff auf die Investorendaten-Website hatten, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Ihre Zugangsdaten sind weiterhin gültig. Bitte senden Sie Ihre Zugangsanfrage bis Freitag, 5.Juni, 17.00 Uhr (ET), an die in Abschnitt 2 unten angegebene E-Mail-Adresse. Der Zugangslink zur Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2026 wird auf der Investorendaten-Website veröffentlicht.

Hinweise für den Zugriff auf die Investorendaten-Website:

1. Zugang zur Datenwebsite

Inhaber von Stammanteilen, Vorzugsanteilen und Optionsscheinen der Labels Buyer, LLC ("Unternehmen"), Inhaber von Schuldverschreibungen, die von der Multi-Color Corporation und der MCC Manufacturing, Inc. ausgegeben wurden (zusammenfassend die "Emittenten") sowie potenzielle Anleger ("Anleger"), Wertpapieranalysten (soweit diese Analysen zu Investitionen in Wertpapiere des Unternehmens und der Emittenten erstellen) sowie bestimmte Market-Making-Institute können auf die Investorendaten-Website des Unternehmens ("Datenwebsite") zugreifen.

2. Zugangsdaten für die Datenwebsite anfordern

Wenn Sie Zugang zur Datenwebsite erhalten möchten, füllen Sie bitte das beigefügte Zugangsantragsformular auf unserer Website aus und senden Sie es an investor.relations@mcclabel.com.

Das Dokument ist hier verfügbar.

Der Zugang zur Datenwebsite darf nur folgenden Nutzern gewährt werden:

jedem Anteilseigner des Unternehmens, der kein "Wettbewerber" (wie nachstehend definiert) ist und Vertragspartei des am 11. Mai 2026 datierten, dritten geänderten und neu gefassten Gesellschaftsvertrags des Unternehmens in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist (in seiner jeweils gültigen Fassung ("Vertrag")), und der seine Vertraulichkeitsverpflichtungen in Bezug auf die auf der Datenwebsite verfügbaren Informationen anerkennt und akzeptiert;



jedem Optionsinhaber des Unternehmens, der kein Wettbewerber ist und dessen Vertraulichkeitsverpflichtungen bezüglich der auf der Datenwebsite verfügbaren Informationen anerkennt und akzeptiert;



jedem seriösen potenziellen Käufer von Schuldverschreibungen und/oder Optionsscheinen des Unternehmens, der kein Wettbewerber ist, der Zugang zur Datenwebsite beantragt und bestätigt, dass er ein "qualifizierter institutioneller Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act oder eine nicht in den USA ansässige Person (im Sinne der Regulation S des Securities Act) ist, und der sich verpflichtet, (x) seine Vertraulichkeitspflichten in Bezug auf die auf der Datenwebsite verfügbaren Informationen einzuhalten, sowie (y) dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen des Unternehmens eine unterzeichnete Beitrittserklärung zur Vereinbarung (eine "Beitrittserklärung") zu übermitteln;



jedem Inhaber von Schuldverschreibungen, die von den Emittenten ausgegeben wurden;



jedem potenziellen Käufer der von den Emittenten begebenen Schuldverschreibungen, der kein Wettbewerber ist und Zugang zur Datenwebsite beantragt sowie bestätigt, dass er ein "qualifizierter institutioneller Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act ist; oder



Wertpapieranalysten (soweit diese Recherchen und Analysen zu Investitionen in die Anteile des Unternehmens oder die von den Emittenten begebenen Schuldverschreibungen bereitstellen) sowie ausgewählten Finanzinstituten, die als Market-Maker fungieren.



"Wettbewerber" bezeichnet ein Unternehmen, (i) dessen Hauptgeschäftstätigkeit in derselben oder einer ähnlichen Branche wie die des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften liegt, oder (ii) das in sonstiger Weise in nicht unerheblichem Maße mit dem Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften im Wettbewerb steht; zu diesem Zweck umfasst der Begriff "Wettbewerber" auch verbundene Unternehmen einer der in den vorstehenden Ziffern (i) oder (ii) beschriebenen Personen; vorausgesetzt, dass ein Vermögensverwalter oder eine Wertpapierfirma, die im Rahmen ihrer Anlageportfolios Unternehmen kontrolliert oder verwaltet, die mit dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften im Wettbewerb stehen, nicht als "Wettbewerber" gilt, solange diese Vermögensverwalter oder Wertpapierfirmen wirksame Informationsbarrieren aufrechterhalten und durchsetzen, die den Fluss vertraulicher Informationen über das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften an ein von diesem Vermögensverwalter oder dieser Wertpapierfirma kontrolliertes Portfoliounternehmen verhindern.

Anleger, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des gemeinsam vorab ausgearbeiteten Reorganisationsplans der Multi-Color Corporation Inc. und ihrer verbundenen Schuldnerunternehmen gemäß Kapitel 11 des Insolvenzgesetzes ("Plan") (d. h. am 11. Mai 2026) Anteilseigner des Unternehmens wurden (diese Anteilseigner, die "ursprünglichen Anteilseigner") werden gemäß dem Plan so behandelt, als hätten sie die Vereinbarung unterzeichnet, ohne dass die Aushändigung von Unterschriftenseiten oder Beitrittserklärungen dazu erforderlich ist.

Falls Sie bereits Anteilseigner des Unternehmens sind, jedoch kein ursprünglicher Anteilseigner waren und noch keine Beitrittserklärung eingereicht haben, besuchen Sie bitte die oben genannte Datenwebsite, um die Beitrittserklärung aufzurufen. Diese ist auszufüllen und zusammen mit den Informationen, die das Unternehmen in angemessener Weise anfordert, per E-Mail an folgende Adresse zu senden: legal@mcclabel.com.

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Die Multi-Color Corporation veröffentlicht keine Finanzdaten. Der Zugang zu dieser Telefonkonferenz ist auf Inhaber der von Labels Buyer, LLC und ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Wertpapiere, qualifizierte potenzielle Anleger in solche Wertpapiere sowie bestimmte Wertpapieranalysten und Market Maker beschränkt, die sich für den Zugang zur gesicherten Datenwebsite registriert haben.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in Kürze auf der gesicherten Investorenwebsite von Multi-Color verfügbar sein.

Über die Multi-Color Corporation

Die Multi-Color Corporation (MCC) wurde 1916 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Etikettenlösungen. Mit einem Jahresumsatz von rund drei Milliarden US-Dollar beliefert das Unternehmen zahlreiche der weltweit bekanntesten Marken in verschiedenen Konsumgüterkategorien, darunter Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Wein und Spirituosen sowie andere Spezialsortimente. Das in Atlanta ansässige Unternehmen MCC bedient nationale und internationale Markeninhaber weltweit mit einem umfassenden Angebot an modernsten Etikettentechnologien für Haft-, Stanz- und Stapel-, Rollen-, In-Mould-, Schrumpffolien- und Thermotransferanwendungen. MCC beschäftigt rund 12.275 Mitarbeiter in mehr als 90 Werken in über 25 Ländern.

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James Waters

james.waters@mcclabel.com