Das Unternehmen geht gestärkt aus dieser Phase hervor und ist dank einer deutlich entschuldeten Bilanz gut aufgestellt, um seine langfristige Strategie umzusetzen

Die Multi-Color Corporation ("MCC" oder das "Unternehmen") gab heute den erfolgreichen Abschluss des finanziellen Restrukturierungsprozesses des Unternehmens sowie den Abschluss des vorab vereinbarten Chapter-11-Verfahrens bekannt.

Durch die vorab ausgearbeitete Restrukturierung des Unternehmens wurde die Nettoverschuldung um rund 3,8 Milliarden US-Dollar reduziert, der annualisierte Zinsaufwand um mehr als 330 Millionen US-Dollar gesenkt und die Laufzeiten der langfristigen Verbindlichkeiten bis ins Jahr 2033 verlängert. Mehr als 99 der stimmberechtigten Gläubiger stimmten für die Annahme des Sanierungsplans von MCC. Im Zuge der Umstrukturierung erhielt MCC zudem eine bedeutende neue Kapitalzuführung in Höhe von 889 Millionen US-Dollar in Form von Stamm- und Vorzugsaktien von CD&R sowie einer Gruppe bestehender besicherter Kreditgeber von MCC, um das langfristige Wachstum und die Investitionen des Unternehmens zu unterstützen.

"Der heutige Tag ist ein bedeutender Meilenstein für MCC sowie für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner, die uns während dieses gesamten Prozesses unterstützt haben", sagte Hassan Rmaile, President und Chief Executive Officer von MCC. "In den letzten Monaten haben wir weiterhin engagiert Kunden betreut und neue gewonnen, unsere Betriebsabläufe optimiert und verfügen nun dank einer deutlich gestärkten Bilanz über die notwendige finanzielle Grundlage, um verstärkt in die Kompetenzen zu investieren, die uns zum bevorzugten globalen Partner für innovative, hochwertige Etikettierlösungen in verschiedenen Branchen machen. Wir beginnen dieses nächste Kapitel mit dem Fokus auf profitables Wachstum, der Steigerung operativer Exzellenz und Investitionen in unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur, während wir daran arbeiten, nachhaltigen langfristigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen."

Nach Abschluss der finanziellen Umstrukturierung bleibt CD&R weiterhin Mehrheitsgesellschafter von MCC. An der Seite von CD&R beteiligt sich eine Reihe bestehender Kreditgeber von MCC als Minderheitsaktionäre.

Zusätzliche Informationen

Für weitere Informationen zur Umstrukturierung von MCC, einschließlich des Zugriffs auf Gerichtsdokumente, besuchen Sie bitte www.veritaglobal.net/MCC. Interessierte, die Fragen haben, können sich an Verita Global, den Schaden- und Benachrichtigungsbeauftragten des Unternehmens, unter (866) 967-1788 (gebührenfrei in den USA und Kanada) oder +1 (310) 751-2688 (international) oder senden Sie eine Anfrage an www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.

Berater

Kirkland Ellis LLP und Cole Schotz P.C. fungieren als Rechtsberater, Evercore Group L.L.C. als Investmentbanker, AlixPartners, LLP als Finanzberater und FGS Global als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens. Quinn Emanuel Urquhart Sullivan LLP fungiert als Sonderberater von LABL, Inc. Debevoise Plimpton LLP und Latham Watkins LLP fungieren als Rechtsberater von CD&R, und Moelis Company LLC fungiert als dessen Finanzberater. Milbank LLP und PJT Partners fungieren als Rechtsberater bzw. Finanzberater der Ad-hoc-Gruppe der gesicherten Gläubiger.

Über MCC

Die Multi-Color Corporation (MCC) ist ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen Etikettenlösungen und liefert innovative und nachhaltige Lösungen für einige der bekanntesten Marken der Welt in einer breiten Palette von verbraucherorientierten Endkategorien. MCC hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die weltweit besten Etikettenlösungen zu liefern, damit diese ihre Marken aufbauen und einen Mehrwert für die Gemeinschaften schaffen können, in denen sie tätig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Finanzlage, der Geschäftsergebnisse und der Geschäftstätigkeit von MCC und seinen Tochtergesellschaften sowie bestimmter diesbezüglicher Pläne und Ziele. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Begriffe wie "voraussichtlich", "anstreben", "erwarten", "ermöglichen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "hoffen", "anstreben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens sowie dessen Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden; die in diesem Dokument im Zusammenhang mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl davon ausgegangen wird, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren (sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen), es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, zählen Veränderungen der globalen, politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen, künftige Wechsel- und Zinssätze, Änderungen der Steuersätze sowie künftige Unternehmenszusammenschlüsse oder -veräußerungen, Unsicherheiten und Kosten im Zusammenhang mit dem RSA und dem Chapter-11-Verfahren, einschließlich unter anderem potenzieller nachteiliger Auswirkungen des Chapter-11-Verfahrens auf die Liquidität und die Geschäftsergebnisse des Unternehmens, auch in Bezug auf seine Beziehungen zu Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten und anderen Dritten; Mitarbeiterfluktuation und die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und andere Schlüsselpersonen zu halten, aufgrund der mit dem Chapter-11-Verfahren verbundenen Ablenkungen und Unsicherheiten; die Auswirkungen etwaiger Kostensenkungsmaßnahmen; sonstige rechtliche oder behördliche Verfahren; die Fähigkeit des Unternehmens, Betriebskapital zu beschaffen, einschließlich der Einhaltung der Beschränkungen, die durch die Bedingungen einer Finanzierung für Schuldner in Eigenverwaltung auferlegt werden, wie beispielsweise die hierin erwähnte Finanzierung; sowie das Risiko, dass ein daraus resultierender Sanierungsplan möglicherweise gar nicht umgesetzt wird. Bitte beachten Sieden geänderten gemeinsamen vorab ausgearbeiteten Sanierungsplan der Multi-Color Corporation und ihrer verbundenen Schuldnerunternehmen gemäß Kapitel 11 des Insolvenzgesetzes [Aktenzeichen 754] sowie die Offenlegungserklärung zum gemeinsamen vorab ausgearbeiteten Sanierungsplan der Multi-Color Corporation und ihrer verbundenen Schuldnerunternehmen gemäß Kapitel 11 des Insolvenzgesetzes [Aktenzeichen 18], um weitere Überlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren des Unternehmens zu erfahren. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen bestimmten Zeitraum zu verstehen, und keine Aussage in dieser Pressemitteilung sollte so interpretiert werden, dass die finanzielle Leistung des Unternehmens für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historischen Ergebnissen entsprechen oder diese übertreffen wird. Darüber hinaus ist diese Pressemitteilung nicht dazu bestimmt und stellt keine Information oder Emissionsprospekt, Wertpapierkaufvereinbarung oder ein Angebot, eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf, zur Zeichnung, zum anderweitigen Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Beteiligungen oder zu einer anderen Transaktion dar und sollte auch nicht als solche ausgelegt, betrachtet oder herangezogen werden.

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