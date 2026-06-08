Die Welt hält den Atem an. Während der verheerende Krieg in der Ukraine unerbittlich weiter tobt und die geopolitischen Spannungen durch den völlig eskalierten Konflikt im Iran ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen, suchen Investoren nach Sicherheit. Die globalen Märkte haben förmlich vor den nächsten Nachrichten Angst. Doch ein Vermögenswert ist auch in dieser konfliktgeprägten Welt das Aushängeschild. Der Goldpreis liegt bei der Marke von 4.320 USD und beweist damit wieder einmal seine Rolle als Krisenschutz. Genau in diesem Szenario bildet und bietet sich eine gute Chance für Anleger, bei dem das kanadische Bergbauunternehmen Lahontan Gold in den Fokus gerät. Wer sein Depot mit einem Gold-Wert diversifizieren möchte, findet hier eine hochspannende Gelegenheit dazu. Lahontan Gold verbindet ein Top-Projekt in einer äußerst sicheren Bergbauregion mit einer gut gefüllten Kasse. Der Aktienchart zeigt aktuell eine interessante Vimpelformation, die sich immer weiter zuspitzt und kurz vor der Explosion stehen könnte. Wenn der Kurs nach oben ausbricht, könnte dies der Beginn einer überaus lukrativen Rally sein.

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