Ceotronics hat sein Umsatzziel erreicht. Die Bestellungen liegen auf Rekordniveau und Rheinmetalls jüngster Abruf eröffnet unserem Musterdepotwert zusätzliche Chancen. 78,2 Mio. Euro standen bei Ceotronics zum 31. Mai im Auftragsbuch. Das ist ein Rekordwert und bei einem Anstieg von 30,3% die aus unserer Sicht wichtigste Zahl der vorläufigen Eckdaten für das gerade beendete Geschäftsjahr 2025/26. Der Anbieter von Spezial-Kommunikationssystemen steigerte nach den zu Wochenbeginn (1.6.) veröffentlichten Ergebnissen den Umsatz um 0,9% auf 56,3 Mio. Euro. Damit wurde die eigene Prognose ("rund 56 Mio. Euro") erfüllt. Im Vorjahr hatte es einen außergewöhnlich starken Umsatzsprung um 88,3% gegeben. Vor diesem Hintergrund ist der moderate Zuwachs sehr erfreulich. Der Auftragseingang kletterte um 66,2% auf 74,6 Mio. Euro. Dabei hat sich die Dynamik der Bestellungen im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigt. Nach sechs Monaten lag der Auftragseingang nur bei 13,8 Mio. Euro. Wesentlichen Anteil an der Beschleunigung hatte der dritte Losabruf der Bundeswehr bei den Sprechsätzen mit Gehörschutzfunktion (SmG). Dieser Auftrag wird in den kommenden Geschäftsjahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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