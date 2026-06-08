Mexikos Bergbausektor erlebt einen neuen Aufschwung. Während viele Volkswirtschaften mit schwächerem Wachstum kämpfen, fließt zunehmend Kapital in den mexikanischen Rohstoffsektor. Auslandsinvestitionen steigen, Übernahmen nehmen zu und mehrere Unternehmen treiben Projekte in Richtung Produktion voran. Besonders Kupfer, Silber und Gold stehen im Mittelpunkt.

Auslandsinvestitionen steigen deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft

Die Zahlen des mexikanischen Wirtschaftsministeriums zeigen die Entwicklung deutlich. Obwohl die mexikanische Wirtschaft im ersten Quartal um 0,6 % schrumpfte, stiegen die ausländischen Direktinvestitionen von 21,4 Mrd. USD auf 23,6 Mrd. USD. Besonders auffällig ist der Bergbau: Die Investitionen legten dort um 39,7 % auf 3,03 Mrd. USD zu.

Der Hintergrund ist klar. Kupfer bleibt für Elektrifizierung, Stromnetze und Rechenzentren unverzichtbar. Silber profitiert von Photovoltaik, Elektronik und Industrieanwendungen. Gleichzeitig suchen viele Produzenten nach neuen Reserven und Projekten, die sich vergleichsweise schnell entwickeln lassen.

Algo Grande Copper startet größtes Bohrprogramm der Firmengeschichte

Von diesem Umfeld möchte auch Algo Grande Copper Corp. (ISIN: CA0156071049) profitieren. Das Unternehmen steht kurz vor dem Beginn eines 8.000 Meter umfassenden Phase-II-Bohrprogramms auf dem Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die Mobilisierung soll in Kürze beginnen. Dem Programm gingen umfangreiche Vorarbeiten mit hochauflösenden magnetischen Drohnen- und Lidar-Vermessungen voraus. Die Daten dienen als Grundlage für die Definition neuer Bohrziele.

Im Mittelpunkt steht zunächst die Erweiterung ...

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