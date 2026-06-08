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Focus Graphite schließt Luftqualitätsstudie für das Lac-Knife-Projekt ab und macht weitere Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss der UVP- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA)



08.06.2026 / 11:01 CET/CEST

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Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 8. Juni 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, gibt mit Freude den Abschluss der Luftqualitätsstudie (Air Quality Assessment, "AQA" oder die "Studie") für sein zu 100 % im Eigentum befindliches Lac-Knife-Graphitprojekt (das "Projekt") im Nordosten der Provinz Québec bekannt. Die Studie wurde von WSP Canada Inc. ("WSP"), einem der weltweit führenden Ingenieur- und Umweltberatungsunternehmen, unter der Aufsicht und Leitung von IOS Géosciences Inc. ("IOS") durchgeführt. Sie ist Bestandteil der Umweltstudien, die das Lac-Knife-Projekt auf seinem Weg zu zukünftigen Genehmigungen und der Projektentwicklung unterstützen. Die AQA bewertete Emissionen im Zusammenhang mit dem geplanten Tagebau, der Aufbereitungsanlage, der Rückstandslagerstätte, Halden, Transportwegen, Brechanlagen sowie der unterstützenden Infrastruktur unter konservativen maximalen Betriebsszenarien. Die atmosphärische Ausbreitungsmodellierung unter Verwendung der Software AERMOD wurde gemäß den Anforderungen des Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère ("RAA") der Provinz Québec sowie den einschlägigen Richtlinien des Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ("MELCCFP") durchgeführt. Den Schlussfolgerungen von WSP zufolge zeigen die Modellierungsergebnisse, dass die prognostizierten Schadstoffkonzentrationen unter den bewerteten Betriebsbedingungen die geltenden Luftqualitätsstandards und -kriterien der Provinz Québec einhalten. WSP kam ferner zu dem Ergebnis, dass sämtliche untersuchten Schadstoffe die anwendbaren regulatorischen Grenzwerte erfüllen. Darüber hinaus stellte die Studie fest, dass die vorherrschenden Winde überwiegend in süd-südöstliche Richtung wehen und damit von nahegelegener öffentlicher Infrastruktur, Wohngebäuden und saisonal genutzten Fischerhütten wegführen. "Die Umweltgenehmigung ist eine der wichtigsten wertschöpfenden Phasen bei der Entwicklung eines jeden Projekts im Bereich kritischer Mineralien", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Der Abschluss der Luftqualitätsstudie stellt einen weiteren wesentlichen Bestandteil des umfassenden Umweltprüfungsprozesses dar und bringt uns der Fertigstellung der Umweltstudien, die für zukünftige Genehmigungsverfahren erforderlich sind, einen bedeutenden Schritt näher. Mit dem Fortschritt dieser Arbeitsprogramme wird Lac Knife sowohl aus technischer als auch aus ökologischer Sicht weiter entschärft und stärkt gleichzeitig seine Position als strategisch bedeutender nordamerikanischer Graphitwert." Die Studie untersuchte ein breites Spektrum potenzieller Emissionen, darunter Feinstaub, Stickoxide, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, kristalline Kieselsäure sowie verschiedene Metalle. Hierzu wurde ein detailliertes atmosphärisches Ausbreitungsmodell des Projektgebiets und der umliegenden Immissionsorte auf Grundlage von fünf Jahren regionaler meteorologischer Daten verwendet. Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung Die AQA ist Teil des umfassenden Umwelt- und Genehmigungsprogramms für Lac Knife und stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment - "ESIA") dar. Nach Abschluss dieser Studie arbeitet das Unternehmen an den verbleibenden wesentlichen Umweltuntersuchungen, darunter der hydrogeologischen Bewertung und der Analyse eines potenziellen Dammbruchs, die die Genehmigungsverfahren und die zukünftige Projektentwicklung weiter unterstützen sollen. Der Abschluss der AQA baut auf einer Reihe technischer, ökologischer und infrastruktureller Erfolge auf, die das Projektrisiko weiter verringern und die Position von Lac Knife als strategisch bedeutenden nordamerikanischen Graphitwert stärken. Angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach einer sicheren und zuverlässigen Graphitversorgung konzentriert sich Focus weiterhin darauf, das Projekt durch die entscheidenden Meilensteine für seine zukünftige Entwicklung voranzubringen. Qualifizierte Person Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Réjean Girard, P.Geo. (QC), Präsident von IOS Geosciences Inc., einem Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Er gilt als Qualified Person gemäß National Instrument NI-43-101. Über Focus Graphite Advanced Materials Inc. Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Rohstoffe neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und innovativen Batterietechnologien. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittlichen Werkstoffindustrien zu werden. Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt das Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Focus geht über den reinen Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter unseren patentangemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphit zur Verbesserung von Batterieleistung und Effizienz. Unser Innovationsanspruch ermöglicht eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen engagieren wir uns für den Aufbau einer resilienten, lokal gesicherten Versorgung mit kritischen Rohstoffen - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung der globalen Energiewende. Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/ X: https://x.com/focusgraphite Investorenkontakt: Dean Hanisch

Geschäftsführer (CEO), Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060 Jason Latkowcer

Vizepräsident Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Annahmen oder Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem hinsichtlich: des Fortschritts des Lac-Knife-Graphitprojekts auf dem Weg zur Genehmigungsreife und seiner zukünftigen Entwicklung; des Abschlusses und des Zeitplans der noch ausstehenden Umweltstudien, die zur Unterstützung des Prozesses der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") erforderlich sind, einschließlich der hydrogeologischen Bewertung und der Analyse eines potenziellen Dammbruchs; des erwarteten Abschlusses der Umweltbasisstudien sowie der technischen und genehmigungsbezogenen Arbeitsprogramme; der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten; der erwarteten Vorteile abgeschlossener Umwelt- und Technikstudien, einschließlich der Luftqualitätsstudie; des Zeitplans und der Fertigstellung zukünftiger Projektmeilensteine; der zukünftigen Entwicklung, Errichtung und des Betriebs des Lac-Knife-Graphitprojekts; der Rolle des Projekts bei der Unterstützung nordamerikanischer und verbündeter Lieferketten für kritische Mineralien; sowie der langfristigen Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Entwicklung von Rohstoffprojekten sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter seinem Profil auf SEDAR+ aufgeführt sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/300476 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/300476

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