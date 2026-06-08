Keinen schönen Anblick bietet der Chart der Lanxess-Aktie (547040). Denn seit Jahren geht es kontinuierlich abwärts. Der Kunststoff-Konzern leidet einerseits unter den hohen Energiekosten, andererseits unter der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Dies zeigen auch die Zahlen für das erste Quartal sowie der verhaltene Ausblick auf das Gesamtjahr. Trotzdem gibt es einen Hoffnungsschimmer. Lanxess erlebte einen schwachen Jahresauftakt: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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