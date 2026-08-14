Der DAX geht mit Rückenwind in den letzten Handelstag der Woche. Der S&P 500 schloss am Donnerstag 0,7 Prozent höher bei 7.799 Punkten und lag auch erstmals in der Börsenhistorie über der Marke von 7.800 Zählern, während der deutsche Leitindex den Tag mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 26.300 Punkten praktisch auf dem Tagestief beendete.Für den Start in den heutigen Handel taxiert der Broker IG den DAX aktuell 0,5 Prozent höher auf 26.421 Punkte. Damit würde er nur rund 150 Zähler unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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