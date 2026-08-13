BASF hat sich nach den Problemen im Zuge des anhaltenden Niedrigwassers 2018 gut auf ähnliche Phasen vorbereitet. Doch die historische Trockenheit könnte dennoch zum Problem werden. Mittlerweile fahren auf dem Rhein bei Köln nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein kaum noch Schiffe."Die Schifffahrt wird sich von selbst einstellen", sagte der Außenbezirksleiter Markus Neumann der dpa. Schiffe dürften zwar immer noch fahren. Es lohne sich aber so gut wie für gar keinen mehr, noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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