571 gültige Patente: Warum Siemens, BASF und FACC ihr industrielles Wissen schützen

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Eine Erfindung beginnt häufig mit einem konkreten Problem: Ein Prozess dauert zu lange, ein Bauteil ist zu schwer oder ein Material erfüllt die technischen Anforderungen nicht. Bis daraus eine nutzbare Lösung entsteht, investieren Industrieunternehmen Zeit, Personal und Kapital. Patente geben ihnen das Recht, andere für einen begrenzten Zeitraum von der gewerblichen Nutzung einer geschützten technischen Erfindung auszuschließen. Bei europäischen Patenten beträgt die maximale Laufzeit im Regelfall 20 Jahre ab dem Anmeldetag.

Eine hohe Patentzahl beweist allerdings weder hohe Umsätze noch wirtschaftlichen Erfolg. Manche Schutzrechte verlieren ihre praktische Relevanz, andere erreichen nie den Markt. Aussagekräftig wird ein Portfolio erst im Zusammenhang mit Forschungsausgaben, technischen Schwerpunkten und der Fähigkeit, Erfindungen industriell einzusetzen.

Siemens investiert 6,6 Mrd. Euro in Forschung

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101) meldete für das Geschäftsjahr 2025 rund 5.300 Erfindungen. Zum Bilanzstichtag hielt der Konzern weltweit 42.400 erteilte Patente, einschließlich Siemens Healthineers. Gleichzeitig flossen 6,6 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung - knapp 5% mehr als im Vorjahr.

Die Größenordnung passt zu einem Konzern, der von Automatisierung und Gebäudetechnik bis zu Software und Mobilitätslösungen zahlreiche Technologiefelder abdeckt. Geschützt werden können dabei nicht nur fertige Produkte, sondern auch technische Verfahren oder Steuerungslösungen. Entscheidend bleibt, ob aus der Erfindung ein nutzbares Angebot oder ein effizienterer industrieller Prozess entsteht.

BASF meldet 898 neue Patente an

Bei der BASF SE (ISIN: DE000BASF111) entsteht Innovation häufig auf der Ebene von Molekülen, Materialien und Herstellungsverfahren. Der Chemiekonzern reichte 2025 weltweit 898 neue Patente ein. 45 % davon betrafen nach Unternehmensangaben Innovationen mit einem besonderen Nachhaltigkeitsbezug.

Die Zahlen zeigen zugleich, warum sich Patentportfolios verschiedener Unternehmen nur eingeschränkt vergleichen lassen. Ein Chemiekonzern schützt andere Lösungen als ein Automatisierungsspezialist oder ein Hersteller komplexer Leichtbauteile. Hinzu kommen unterschiedliche Kennzahlen: Siemens nennt Erfindungsmeldungen und erteilte Patente, BASF die Zahl seiner neuen Patentanmeldungen.

FACC erhöht sein Portfolio auf 571 gültige Patente

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) verfügte Ende 2025 über 571 gültige Patente und Patentanmeldungen. Im Laufe des Jahres reichte das Unternehmen fünf neue Patentanmeldungen ein und erhielt 45 Patenterteilungen. Ende 2024 hatte FACC noch 503 gültige Patente und Patentanmeldungen ausgewiesen.

Der Gesamtbestand erhöhte sich damit innerhalb eines Jahres um 68 Schutzrechte. Diese Veränderung darf nicht mit den 45 Patenterteilungen gleichgesetzt werden: Der Bestand und die Zahl der innerhalb eines Jahres erteilten Patente sind unterschiedliche Kennzahlen. Nähere Angaben zur Überleitung zwischen beiden Werten macht FACC im Geschäftsbericht nicht.

Inhaltlich konzentriert das Unternehmen seine Forschung unter anderem auf thermoplastische Materialien und Fertigungsverfahren, wiederverwertbare Werkstoffe, automatisierte Verbundfertigung und kostengünstigeren Leichtbau. Der Bericht weist jedoch keinen Umsatz oder Ergebnisbeitrag aus, der unmittelbar aus den 571 Schutzrechten entsteht.

Der wirtschaftliche Test beginnt nach der Erteilung

Ein Patentportfolio schafft keinen automatischen Wettbewerbsvorteil. Es dokumentiert zunächst, dass ein Unternehmen technische Lösungen entwickelt und rechtlich schützen lässt. Ob daraus wirtschaftlicher Wert entsteht, hängt anschließend von Nachfrage, Produktionskosten und industrieller Umsetzbarkeit ab.

Siemens zeigt die Breite eines globalen Technologiekonzerns, BASF die Bedeutung geschützter Chemie- und Materialinnovationen. FACC erreicht mit 571 gültigen Patenten eine beachtliche Größenordnung für ein wesentlich kleineres Unternehmen. Der entscheidende Test folgt jedoch nach der Erteilung: Erst wenn eine geschützte Lösung Kosten senkt, ein Produkt verbessert oder neues Geschäft ermöglicht, wird aus geistigem Eigentum wirtschaftlicher Nutzen.

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Europäisches Patentamt - Grundlagen zum Patentschutz

https://www.epo.org/de/service-support/faq/patente-und-ip/was-sind-patente-und-was-schuetzen-sie

Siemens - Erfindungen und Patente 2025

https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-honors-pioneering-inventors-30th-time

BASF - Innovation und Patentanmeldungen 2025

https://www.basf.com/global/en/investors/calendar-and-publications/factbook/basf-group/strategy/innovation

FACC - Geschäftsbericht 2025

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf

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Enthaltene Werte: DE000BASF111,AT00000FACC2,DE0007236101