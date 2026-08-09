Warum Reparieren zum Wachstumsgeschäft wird - Caterpillar, KONE und FACC verlängern Produktlebenszyklen

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Ein Industrieunternehmen verdient nicht nur beim Verkauf eines neuen Produkts. Maschinen, Aufzüge oder Leichtbaukomponenten bleiben oft viele Jahre im Einsatz. Während dieser Zeit entstehen weitere wirtschaftliche Beziehungen: Bauteile werden geprüft, gewartet, repariert, modernisiert oder gegen aufgearbeitete Komponenten ausgetauscht. Aus einem einmaligen Verkauf kann so ein Geschäft über den gesamten Produktlebenszyklus entstehen.

Caterpillar und KONE zeigen, welche Größenordnung dieses Modell erreichen kann. Caterpillar meldet für seine Wiederaufbereitungsangebote seit 2018 ein Umsatz- und Erlöswachstum von 41%. Bei KONE entfielen 2025 knapp 64% des Konzernumsatzes auf Service und Modernisierung. Im ersten Quartal 2026 lag der Anteil des Aftermarket-Geschäfts bereits bei mehr als 65%. FACC überträgt dieselbe Logik auf technisch anspruchsvolle Komponenten: reparieren, wenn ein Austausch nicht zwingend erforderlich ist.

Der Verkauf ist häufig nur der Beginn

Je länger ein Produkt genutzt wird, desto wichtiger werden Verfügbarkeit, Ersatzteile und planbare Instandhaltung. Für den Kunden zählt nicht allein der Kaufpreis. Entscheidend sind auch Ausfallzeiten, Reparaturkosten und die Frage, wie lange sich eine Anlage oder Komponente wirtschaftlich einsetzen lässt.

Für den Hersteller entsteht daraus ein zweites Geschäftsfeld. Wartung und Reparatur bringen wiederkehrende Aufträge. Modernisierungen verlängern die Nutzung bestehender Produkte. Wiederaufbereitung erhält einen Teil des bereits eingesetzten Materials und kann die Kosten gegenüber einem Neuteil senken. Das Produkt bleibt damit nicht nur länger im Einsatz - auch die Kundenbeziehung endet nicht mit der ersten Auslieferung.

Caterpillar macht aus Altteilen neuwertige Komponenten

Die Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015) betreibt Cat Reman seit 1973. Kunden geben gebrauchte Komponenten zurück, Caterpillar zerlegt und prüft sie und arbeitet geeignete Teile nach den eigenen technischen Spezifikationen wieder auf. Das Ergebnis soll Leistung, Haltbarkeit und Garantie eines Neuteils erreichen.

Der Preis schafft einen direkten wirtschaftlichen Anreiz: Cat-Reman-Teile kosten nach Unternehmensangaben im Durchschnitt 40% weniger als fabrikneue Komponenten. Das Programm umfasst mehr als 7.600 Produkte. Zugleich übertraf Caterpillar sein Remanufacturing-Ziel vorzeitig: Seit 2018 stiegen die entsprechenden Umsätze und Erlöse um 41%, während für 2030 ursprünglich ein Plus von 25% angestrebt worden war.

KONE verdient inzwischen überwiegend nach der Installation

Bei der KONE Oyj (ISIN: FI0009013403) beginnt das Geschäft mit der Installation eines Aufzugs oder einer Rolltreppe, endet dort aber nicht. Ende 2025 betreute der Konzern rund 1,8 Mio. Anlagen. Service erzielte im Gesamtjahr 4,75 Mrd. Euro Umsatz, Modernisierung weitere 2,39 Mrd. Euro. Zusammen entsprach das knapp 64% des Konzernumsatzes von 11,25 Mrd. Euro.

Beide Bereiche wuchsen schneller als das Geschäft mit Neuanlagen. Bereinigt um Wechselkurse legte der Serviceumsatz 2025 um 7,6% zu, die Modernisierung um 17,4%. KONE führt das Marktwachstum bei Modernisierungen unter anderem auf alternde Anlagen sowie die Nachfrage nach höherer Energieeffizienz und besserer Anpassbarkeit von Gebäuden zurück. Der installierte Bestand wird damit zur Grundlage für viele Jahre weiterer Leistungen.

FACC repariert Komponenten, die andere aussondern müssten

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) verbindet Konstruktion, Produktion und Wartung in einem Unternehmen. FACC verweist dabei auf Zulassungen für Entwicklung, Fertigung und Instandhaltung.

Das Angebot umfasst Inspektion, Reparatur, Überholung und Modifikation. Für bestimmte Bauteile nennt FACC zehn Tage für Inspektion und Rezertifizierung sowie üblicherweise bis zu 30 Tage für komplexe strukturelle Reparaturen. Der wirtschaftliche Mechanismus ist klar: Eine reparierbare Komponente muss nicht vollständig ersetzt werden. Material, Herstellungsaufwand und ein Teil des ursprünglichen Produktwerts bleiben erhalten.

FACC weist das MRO-Geschäft allerdings nicht als eigenständiges Berichtssegment aus. Aus den veröffentlichten Zahlen lässt sich deshalb nicht ablesen, wie groß sein Umsatzbeitrag derzeit ist. Belegt ist dagegen die strategische Funktion: FACC begleitet Komponenten über ihre Nutzungsdauer und ergänzt das Neuproduktgeschäft um Reparatur-, Wartungs- und Überholungsleistungen.

Reparieren verändert die Erlöslogik

Caterpillar verkauft aufgearbeitete Komponenten zu niedrigeren Preisen als Neuteile und führt gebrauchte Teile in den Produktionskreislauf zurück. KONE erzielt den größeren Teil seines Umsatzes inzwischen mit bereits installierten Anlagen. FACC nutzt technisches Wissen und regulatorische Zulassungen, um Komponenten länger verwendbar zu machen.

Die drei Modelle unterscheiden sich, folgen aber derselben Logik. Ein langlebiges Industrieprodukt schafft nach dem Verkauf weitere Aufgaben: warten, prüfen, modernisieren und reparieren. Genau deshalb wird das Ende der Produktion nicht zum Ende des Geschäfts. Häufig beginnt dort erst der längste Abschnitt der Kundenbeziehung.

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Caterpillar - Cat Reman

https://www.caterpillar.com/de/brands/cat-reman.html

Caterpillar - Ziele und Fortschritte im Remanufacturing

https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability/sustainability-report/goals-progress.html

KONE - Geschäftsbericht 2025

https://www.kone.com/en/Images/KONE_Annual%20Review_2025_tcm17-141619.pdf

KONE - Zwischenbericht zum ersten Quartal 2026

https://www.kone.com/en/Images/KONE_Q12026_InterimReport_tcm17-143060.pdf

FACC - MRO Services

https://www.facc.com/en/mro-services/

FACC - Geschäftsbericht 2025

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf

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