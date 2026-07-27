Warum die Kabine zum neuen Innovationsfeld der Luftfahrt wird

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Wer ein Flugzeug betritt, nimmt zunächst die sichtbaren Elemente wahr: Sitze, Gepäckfächer, Beleuchtung oder die Anordnung des Innenraums. Für Airlines sind diese Komponenten weit mehr als reine Ausstattung. Hersteller und Zulieferer investieren kontinuierlich in neue Kabinenkonzepte, digitale Systeme und effizientere Raumnutzung.

Wie stark sich dieser Bereich entwickelt, zeigte zuletzt die Aircraft Interiors Expo 2026 in Hamburg - die weltweit wichtigste Fachmesse für Flugzeugkabinen. Dort präsentierten Unternehmen neue Lösungen für Sitze, Bordelektronik, Kabinenintegration und Passagierkomfort.

Diehl Aviation arbeitet an stärker vernetzten Kabinenlösungen

Zu den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich zählt Diehl Aviation. Das Unternehmen stellte auf der Aircraft Interiors Expo 2026 mehrere neue Kabinenlösungen vor, darunter integrierte Beleuchtungssysteme, digitale Anwendungen und Konzepte für eine stärkere Vernetzung verschiedener Kabinenkomponenten.

Parallel dazu treibt Diehl Aviation den Aufbau einer neuen Produktionsstätte im rumänischen Craiova voran. Nach Angaben des Unternehmens sollen dort künftig Kabinen- und Bordelektroniksysteme gefertigt werden. Die Eröffnung ist für Sommer 2026 vorgesehen.

Die Entwicklung zeigt, dass sich moderne Flugzeugkabinen zunehmend aus vielen miteinander verbundenen Systemen zusammensetzen und nicht mehr nur aus einzelnen Ausstattungsmerkmalen bestehen.

Recaro entwickelt Sitze längst nicht mehr nur unter Komfortgesichtspunkten

Auch bei Flugzeugsitzen hat sich der Fokus erweitert. Recaro Aircraft Seating präsentierte zuletzt mehrere neue Sitzlösungen für internationale Fluggesellschaften und verweist dabei auf Themen wie Passagierkomfort, Wartungsfreundlichkeit und betriebliche Effizienz.

Im April 2026 erhielt das Unternehmen den Crystal Cabin Award für den R7-Sitz in der Kategorie Passenger Comfort. Die Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Innovationspreise der Kabinenindustrie.

Damit wird deutlich: Selbst Komponenten, die für Passagiere selbstverständlich erscheinen, entwickeln sich kontinuierlich weiter und gehören inzwischen zu den technologischen Schwerpunkten vieler Zulieferer.

Airbus betrachtet die Kabine als Teil des gesamten Flugerlebnisses

Auch Airbus (ISIN: NL0000235190) widmet dem Innenraum seiner Flugzeuge zunehmend Aufmerksamkeit. Mit dem Airspace-Konzept bündelt der Hersteller verschiedene Entwicklungen rund um Beleuchtung, Raumgefühl, Gepäckfächer und Kabinenarchitektur.

Nach Angaben von Airbus kommt das Airspace-Konzept inzwischen in mehreren Flugzeugfamilien zum Einsatz, darunter der A220, die A320neo-Familie sowie der A350.

Die Kabine wird damit nicht isoliert betrachtet, sondern als Bestandteil des gesamten Flugerlebnisses, das Fluggesellschaften ihren Passagieren anbieten.

Hinter der sichtbaren Kabine steckt ein komplexes Zusammenspiel vieler Zulieferer

Während Passagiere einzelne Elemente wahrnehmen, entsteht eine Flugzeugkabine in der Praxis durch die Zusammenarbeit zahlreicher spezialisierter Unternehmen.

Elektronik, Sitze, Gepäckfächer, Trennwände, Verkleidungen und weitere Innenraumkomponenten müssen technisch aufeinander abgestimmt werden und gleichzeitig die Anforderungen der Flugzeughersteller erfüllen.

Dadurch entsteht ein Markt, der weit über einzelne Produkte hinausgeht. Viele Unternehmen konzentrieren sich auf bestimmte Teilbereiche und entwickeln dort über Jahre eigene Kompetenzen.

FACC gehört seit Jahren zu den Spezialisten im Kabinenbereich

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ist vor allem für Komponenten der Luftfahrtindustrie bekannt. Weniger im Mittelpunkt steht häufig, dass das Unternehmen seit vielen Jahren auch im Kabinenbereich aktiv ist.

Zum Produktspektrum gehören unter anderem Gepäckfächer, Kabinenverkleidungen, Trennwände und weitere Interior-Lösungen für internationale Flugzeugprogramme.

Wie wichtig dieser Bereich weiterhin ist, zeigte sich zuletzt in der Zusammenarbeit mit Embraer. Der brasilianische Flugzeughersteller vergab einen neuen Auftrag für Kabinenlösungen an FACC und zeichnete das Unternehmen gleichzeitig zum dritten Mal in Folge als "Supplier of the Year" aus.

Damit ist FACC in einem Marktsegment vertreten, das von vielen Passagieren unmittelbar wahrgenommen wird, dessen technische Komplexität jedoch oft im Hintergrund bleibt.

Die Zukunft der Luftfahrt entsteht nicht nur im Cockpit

Die Entwicklungen bei Diehl Aviation, Recaro und Airbus zeigen, dass Innovationen in der Luftfahrt längst nicht mehr ausschließlich bei Triebwerken oder Flugzeugstrukturen stattfinden.

Auch der Innenraum entwickelt sich kontinuierlich weiter. Digitale Systeme, neue Sitzkonzepte, integrierte Beleuchtung und moderne Kabinenarchitekturen verändern Schritt für Schritt das Erscheinungsbild neuer Flugzeuggenerationen.

Für spezialisierte Zulieferer eröffnet das ein Marktumfeld, in dem technisches Know-how, Zertifizierungserfahrung und langfristige Kundenbeziehungen eine zentrale Rolle spielen.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

https://new.diehl.com/aviation/en/press-and-media/press/diehl-aviation-at-aix-2026-innovative-more-accessible-and-fully-integrated-cabin-solutions

https://new.diehl.com/aviation/en/press-and-media/press/diehl-aviation-reports-strong-progress-at-new-production-facility-in-craiova-romania

https://crystalcabinaward.com/winners-2026/

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/cabin-and-comfort/airspace-cabin

https://www.facc.com/en/news/awarded-with-supplier-of-the-year-award-facc-strengthens-partnership-with-embraer/

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