Der Goldpreis notiert wieder bei knapp 4.400 USD je Unze und bietet Desert Gold Ventures ein ideales Umfeld für den Sprung vom Explorer zum Produzenten. Gelingt die Inbetriebnahme der ersten Anlage, könnte sich die Bewertung des Pennystocks grundlegend verändern. Die Aktie von RWE überzeugt derweil mit kräftigem Ergebniswachstum. Der Versicherer Allianz liefert Rekordgewinne und üppige Kapitalrückgaben, der DAX-Titel notiert allerdings bereits nahe am Rekordhoch. Drei Aktien, drei Risikoklassen - und jeweils klare Kurstreiber. Wir nehmen die Titel im Aktiencheck unter die Lupe.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,DE0008404005,DE0007037129Den vollständigen Artikel lesen ...
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