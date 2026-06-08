Check: Pharma-Aktien: Nvidia-Chef: KUI-Kaufgelegenheit - Eli Lilly: Studiendaten - Porsche: Kaufen

Für Jensen Huang ist der Abverkauf der KI-Aktien kein Grund sich Sorgen zu machen. Für ihn steht die KI-Revolution erst am Anfang. Sein Tipp: "Anleger sollten sich freuen, sie können günstig kaufen". Schon wieder kaufen?Thema des Tages: Pharma-Aktien gegen KI-Angst War es das schon mit dem Abverkauf der KI-Aktien oder kommt da noch was? Nvidia-Chef Huang sieht zwar eine Gelegenheit, trotzdem könnte bei der nächsten schlechten Nachricht eine zweite Welle einsetzen. Wer diese umgehen möchte, der findet mit Pharma-Aktien vielleicht eine Möglichkeit, die Turbulenzen in der KI-Branche zu umschiffen. Porsche: "Die Ikone schlägt zurück" Was sich anhört wie ein neuer Teil der Star Wars Filme, ist …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran