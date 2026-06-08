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Markus Weingran
08.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Pharma-Aktien: Nvidia-Chef: KUI-Kaufgelegenheit - Eli Lilly: Studiendaten - Porsche: Kaufen

Für Jensen Huang ist der Abverkauf der KI-Aktien kein Grund sich Sorgen zu machen. Für ihn steht die KI-Revolution erst am Anfang. Sein Tipp: "Anleger sollten sich freuen, sie können günstig kaufen". Schon wieder kaufen?Thema des Tages: Pharma-Aktien gegen KI-Angst War es das schon mit dem Abverkauf der KI-Aktien oder kommt da noch was? Nvidia-Chef Huang sieht zwar eine Gelegenheit, trotzdem könnte bei der nächsten schlechten Nachricht eine zweite Welle einsetzen. Wer diese umgehen möchte, der findet mit Pharma-Aktien vielleicht eine Möglichkeit, die Turbulenzen in der KI-Branche zu umschiffen. Porsche: "Die Ikone schlägt zurück" Was sich anhört wie ein neuer Teil der Star Wars Filme, ist …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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