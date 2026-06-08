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DZ Bank
08.06.2026 17:11 Uhr
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IONOS: Warum das ein heimlicher Profiteur der KI-Revolution ist

IONOS: Warum das ein heimlicher Profiteur der KI-Revolution ist


Der Webhosting- und Cloud-Spezialist IONOS hat im ersten Quartal 2026 ein rekordverdächtiges Wachstum von 180.000 Neukunden erzielt und ist auf Kurs zu den Jahreszielen. Mit der Vorstellung seiner neuen "Momentum"-Plattform und dem Erfolg erster autonomer KI-Agenten beweist das Unternehmen, dass es keineswegs zu den KI-Verlierern gehört. Stattdessen gelingt es IONOS zunehmend, innovative KI-Funktionen in ein hochprofitables Ökosystem für kleine und mittlere Unternehmen zu übersetzen, was sich in einem neuen Mehrjahreshoch beim durchschnittlichen Umsatz pro Kunde widerspiegelt.

Konsequenter Wachstumspfad und bestätigte Jahresprognose

Der Gesamtumsatz von IONOS stieg im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 348,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 118,2 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 33,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser soliden Entwicklung blickt das Management unverändert optimistisch auf das Gesamtjahr und bekräftigt die bestehende Jahresprognose vollumfänglich. IONOS erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen weiterhin sehr guten Geschäftsverlauf mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 7 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll planmäßig auf 37 bis 38 Prozent zulegen und damit den Vorjahreswert von 36,8 Prozent übertreffen.





Discount 28 2027/06: Basiswert IONOS Group

DU04N5
Quelle: DZ BANK: Geld 08.06. 17:00:09, Brief 08.06. 17:00:09
23,57 EUR23,62 EUR -0,63%Basiswertkurs: 29,680 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 01.01.
Max Rendite18,64%Discount in %20,49%
Abstand zum Cap in %-5,66%Max Rendite in % p.a.17,74% p.a.
Cap28,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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