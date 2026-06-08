IONOS: Warum das ein heimlicher Profiteur der KI-Revolution ist

Der Webhosting- und Cloud-Spezialist IONOS hat im ersten Quartal 2026 ein rekordverdächtiges Wachstum von 180.000 Neukunden erzielt und ist auf Kurs zu den Jahreszielen. Mit der Vorstellung seiner neuen "Momentum"-Plattform und dem Erfolg erster autonomer KI-Agenten beweist das Unternehmen, dass es keineswegs zu den KI-Verlierern gehört. Stattdessen gelingt es IONOS zunehmend, innovative KI-Funktionen in ein hochprofitables Ökosystem für kleine und mittlere Unternehmen zu übersetzen, was sich in einem neuen Mehrjahreshoch beim durchschnittlichen Umsatz pro Kunde widerspiegelt.

Konsequenter Wachstumspfad und bestätigte Jahresprognose Der Gesamtumsatz von IONOS stieg im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 348,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 118,2 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 33,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser soliden Entwicklung blickt das Management unverändert optimistisch auf das Gesamtjahr und bekräftigt die bestehende Jahresprognose vollumfänglich. IONOS erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen weiterhin sehr guten Geschäftsverlauf mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 7 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll planmäßig auf 37 bis 38 Prozent zulegen und damit den Vorjahreswert von 36,8 Prozent übertreffen.







Discount 28 2027/06: Basiswert IONOS Group DU04N5 Quelle: DZ BANK: Geld 08.06. 17:00:09, Brief 08.06. 17:00:09 23,57 EUR 23,62 EUR -0,63% Basiswertkurs: 29,680 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 18,64% Discount in % 20,49% Abstand zum Cap in % -5,66% Max Rendite in % p.a. 17,74% p.a. Cap 28,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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