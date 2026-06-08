FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
REVIVE THERAPEUTICS LTD 31R CA7615161030
AB/FROM ONWARDS 08.06.2026 18:56 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
REVIVE THERAPEUTICS LTD 31R CA7615161030
AB/FROM ONWARDS 08.06.2026 18:56 CET
© 2026 Xetra Newsboard