DJ PTA-PVR: United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/08.06.2026/22:10 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: United Eco Solutions Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 391200OA00KWDLDKKT31 Straße, Hausnr: Münchener Straße 10 PLZ: 60329 Ort: Frankfurt am Main, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ursula Azzawi-Steyrer Geburtsdatum: 06.12.1948
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Mahzouz Capital FZE Ltd.
5. Datum der Schwellenberührung 06.04.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 0,99 0,99 1.863.100 letzte 28,77 28,77 Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A1R1C81 0 18.445 0,00 0,99 Summe: 18.445 0,99
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher - Ursula Azzawi-Steyrer - Mahzouz Capital FZE Ltd.
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Datum 08.05.2026
(Ende)
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Aussender: United Eco Solutions Aktiengesellschaft Münchener Straße 10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 54 70 E-Mail: schmid@unitedecosolutions.de Website: unitedecosolutions.de ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1780949400786 ]
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June 08, 2026 16:10 ET (20:10 GMT)