DJ PTA-Adhoc: United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Frankfurt am Main (pta000/27.04.2026/07:00 UTC+2)

Die außerordentliche Hauptversammlung vom 11. März 2026 hat die Änderung von -- 1 Abs. 1 der Satzung und damit die Umfirmierung der Gesellschaft von "Aeronics Neura Systems Aktiengesellschaft" in "United Eco Solutions Aktiengesellschaft" beschlossen. Mit der Eintragung in das Handelsregister ist die Namensänderung nun wirksam. Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter "United Eco Solutions Aktiengesellschaft".

Die neue Firmierung markiert einen weiteren Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft. Im Rahmen einer geplanten Sacheinlage soll die United Eco Solutions America Inc. eingebracht werden. Ziel ist der Aufbau eines weltweit führenden Entwicklers und Betreibers von Projekten zur CO2-Speicherung.

Die Projekte verbinden den Schutz ökologisch wertvoller Wälder - insbesondere durch die Vermeidung von Abholzung, etwa von Regenwäldern - mit der Förderung nachhaltiger Landwirtschaft im Rahmen von Aufforstungsmaßnahmen ("Agroforestry"). Die daraus generierten CO2-Zertifikate erfüllen 14 der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen.

Mit dieser Ausrichtung entwickelt sich die börsennotierte Gesellschaft hin zu einem operativen Geschäftsmodell. Parallel zur gesellschaftsrechtlichen Integration der United Eco Solutions America Inc. werden Management und Finanzierungsstruktur gezielt auf die zukünftigen Anforderungen ausgerichtet.

Die Umsetzung der Integration steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Organe und der Aktionäre sowie des Abschlusses der erforderlichen Verträge und Genehmigungen.

Die technische Umsetzung der Namensänderung im Zusammenhang mit dem Börsenlisting erfolgt am Dienstag, den 28. April 2026.

Geschäftsadresse und telefonische Erreichbarkeit bleiben unverändert. Die Gesellschaft ist per E-Mail unter info@unitedecosolutions.de erreichbar.

Der Internetauftritt ist künftig unter www.unitedecosolutions.de abrufbar, der bisherige Auftritt wird während einer Übergangszeit weiter betrieben (https://aeronicsneurasystem.com)

(Ende)

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Aussender: United Eco Solutions Aktiengesellschaft Münchener Straße 10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 54 70 E-Mail: info@unitedecosolutions.de Website: aeronicsneurasystem.com ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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April 27, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)