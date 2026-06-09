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WKN: A1R1C8 | ISIN: DE000A1R1C81 | Ticker-Symbol: ICP
Stuttgart
09.06.26 | 14:16
1,980 Euro
0,00 % 0,000
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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1-Jahres-Chart
UNITED ECO SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
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UNITED ECO SOLUTIONS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
09.06.2026 13:45 Uhr
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(1)

PTA-PVR: United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 08.06.2026

DJ PTA-PVR: United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 08.06.2026

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG vom 08.06.2026

Frankfurt am Main (pta000/09.06.2026/13:12 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             United Eco Solutions Aktiengesellschaft 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200OA00KWDLDKKT31 
Straße, Hausnr:        Münchener Straße 10 
PLZ:              60329 
Ort:              Frankfurt am Main, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ursula Azzawi-Steyrer Geburtsdatum: 12.06.1948

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Mahzouz Capital FZE Ltd.

5. Datum der Schwellenberührung 04.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   0,99          0,00             0,99           1.863.100 
  letzte   28,77          0,00             28,77 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A1R1C81 0             18.445            0,00          0,99 
  Summe:                      18.445                         0,99

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:           0

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen    Stimmrechte in %, wenn 3% oder  Instrumente in %, wenn 5% oder  Summe in %, wenn 5% oder 
                   höher               höher             höher 
- Ursula Azzawi-Steyrer 
- Mahzouz Capital FZE 
Ltd.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 05.06.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      United Eco Solutions Aktiengesellschaft 
           Münchener Straße 10 
           60329 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Mathias Schmid 
Tel.:         +49 69 247 43 54 70 
E-Mail:        schmid@unitedecosolutions.de 
Website:       unitedecosolutions.de 
ISIN(s):       DE000A1R1C81 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781003520811 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 07:12 ET (11:12 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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