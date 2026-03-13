DJ PTA-CMS: Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Ergebnisse der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 11.03.2026

Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Ergebnisse der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 11.03.2026

Frankfurt am Main (pta000/13.03.2026/11:40 UTC+1)

Am 11. März 2026 hat die ausserordentliche Hauptversammlung der Aeronics Neura Systems AG in Frankfurt am Main stattgefunden. An der Hauptversammlung, an der rund 36,75% des Stammkapitals vertreten waren, wurden alle Anträge und Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat durch die Aktionäre gutgeheissen.

Neben der Änderung des Unternehmensgegenstandes haben die Aktionäre eine Änderung der Firma beschlossen: die Gesellschaft wird in der Zukunft "United Eco Solutions Aktiengesellschaft" firmieren.

Mit der Änderung des Firmengegenstandes wird die zukünftige Ausrichtung des Geschäftsmodelles der Gesellschaft auf die Entwicklung, der Erwerb, die Verwaltung und der Handel von Projekten, Zertifikaten und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, insbesondere die Generierung, Validierung, Verifizierung und Vermarktung von CO2-Emissionsgutschriften ("Carbon Credits") nach internationalen Standards widerspiegelt.

Herr Florian Hoertlehner und Herr Alexander Stichnoth wurden als Aufsichtsrat bestätigt. Zudem wurden für die Aufsichtsräte jeweils Ersatzmitglieder gewählt.

Die detaillierten Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten werden auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Im Nachgang zur ausserordentlichen Hauptversammlung hat konstituierende Sitzung des neu gewählten Aufsichtrates stattgefunden. Herr Wolfgang Müller-Gülich wurde als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestätigt, Herr Alexander Stichnoth ist sein Stellvertreter.

Vorstand und Aufsichtsrat werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen die Eintragung der Beschlüsse beim Handelsregister beantragen und die Umfirmierung vorbereiten. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung werden die Voraussetzungen für die geplante Sacheinlage der United Eco Solutions America Inc. nunmehr beantragt und entsprechend vorbereitet.

