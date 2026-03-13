PTA-CMS: Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Ergebnisse der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 11.03.2026

Anzeige
WKN: A1R1C8 | ISIN: DE000A1R1C81
Frankfurt
13.03.26 | 12:20
1,730 Euro
-13,50 % -0,270
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
13.03.2026
Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß -- 50 WpHG

Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Ergebnisse der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 11.03.2026

Frankfurt am Main (pta000/13.03.2026/11:40 UTC+1)

Am 11. März 2026 hat die ausserordentliche Hauptversammlung der Aeronics Neura Systems AG in Frankfurt am Main stattgefunden. An der Hauptversammlung, an der rund 36,75% des Stammkapitals vertreten waren, wurden alle Anträge und Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat durch die Aktionäre gutgeheissen.

Neben der Änderung des Unternehmensgegenstandes haben die Aktionäre eine Änderung der Firma beschlossen: die Gesellschaft wird in der Zukunft "United Eco Solutions Aktiengesellschaft" firmieren.

Mit der Änderung des Firmengegenstandes wird die zukünftige Ausrichtung des Geschäftsmodelles der Gesellschaft auf die Entwicklung, der Erwerb, die Verwaltung und der Handel von Projekten, Zertifikaten und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, insbesondere die Generierung, Validierung, Verifizierung und Vermarktung von CO2-Emissionsgutschriften ("Carbon Credits") nach internationalen Standards widerspiegelt.

Herr Florian Hoertlehner und Herr Alexander Stichnoth wurden als Aufsichtsrat bestätigt. Zudem wurden für die Aufsichtsräte jeweils Ersatzmitglieder gewählt.

Die detaillierten Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten werden auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Im Nachgang zur ausserordentlichen Hauptversammlung hat konstituierende Sitzung des neu gewählten Aufsichtrates stattgefunden. Herr Wolfgang Müller-Gülich wurde als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestätigt, Herr Alexander Stichnoth ist sein Stellvertreter.

Vorstand und Aufsichtsrat werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen die Eintragung der Beschlüsse beim Handelsregister beantragen und die Umfirmierung vorbereiten. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung werden die Voraussetzungen für die geplante Sacheinlage der United Eco Solutions America Inc. nunmehr beantragt und entsprechend vorbereitet.

Aussender:      Aeronics Neura System Aktiengesellschaft 
           Münchener Straße 10 
           60329 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Mathias Schmid 
Tel.:         +49 69 247 43 54 70 
E-Mail:        info@aeronicsneurasystem.com 
Website:       aeronicsneurasystem.com 
ISIN(s):       DE000A1R1C81 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.