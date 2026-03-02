Bekanntmachung
Regulierter Markt
Panamax New Energy Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien
ISIN: DE000A1R1C81
bisheriger Name: Panamax New Energy Aktiengesellschaft
künftiger Name: Aeronics Neura System Aktiengesellschaft
Änderung ab 03. März 2026
Frankfurt am Main, den 02. März 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
