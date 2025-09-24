DJ PTA-AFR: Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/24.09.2025/12:00 UTC+2) - Panamax New Energy Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://panamax.ag/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Aussender: Panamax New Energy Aktiengesellschaft Münchener Straße 10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 57 70 E-Mail: info@panamax.ag Website: panamax.ag ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
