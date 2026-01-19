DJ PTA-Adhoc: Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Frankfurt am Main (pta000/19.01.2026/16:50 UTC+1)

Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat mit der Änderung von --1 Abs 1 der Satzungen den Wechsel der Firma in "Aeronics Neura System Aktiengesellschaft" beschlossen.

Mit der heutigen Eintragung im Handelsregister ist diese Änderung nunmehr wirksam geworden und die Gesellschaft ist ab sofort unter der Firma "Aeronics Neura System Aktiengesellschaft" tätig.

Die Geschäftsadresse und die Erreichbarkeit (Telefon/Email) bleiben vorerst unverändert. Die Anpassung der Homepage und der Email-Adressen auf die Domain aeronicsneurasystem.com erfolgt in den nächsten Tagen.

