Montag, 19.01.2026
Goldaktie des Tages: Weiteres Upside-Potential enorm!
WKN: A1R1C8 | ISIN: DE000A1R1C81 | Ticker-Symbol: ICP
Düsseldorf
19.01.26 | 08:10
1,900 Euro
0,00 % 0,000
PTA-Adhoc: Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

DJ PTA-Adhoc: Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aeronics Neura System Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Frankfurt am Main (pta000/19.01.2026/16:50 UTC+1)

Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat mit der Änderung von --1 Abs 1 der Satzungen den Wechsel der Firma in "Aeronics Neura System Aktiengesellschaft" beschlossen.

Mit der heutigen Eintragung im Handelsregister ist diese Änderung nunmehr wirksam geworden und die Gesellschaft ist ab sofort unter der Firma "Aeronics Neura System Aktiengesellschaft" tätig.

Die Geschäftsadresse und die Erreichbarkeit (Telefon/Email) bleiben vorerst unverändert. Die Anpassung der Homepage und der Email-Adressen auf die Domain aeronicsneurasystem.com erfolgt in den nächsten Tagen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Aeronics Neura System Aktiengesellschaft 
           Münchener Straße 10 
           60329 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Mathias Schmid 
Tel.:         +49 69 247 43 57 70 
E-Mail:        info@panamax.ag 
Website:       panamax.ag 
ISIN(s):       DE000A1R1C81 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768837800295 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 10:50 ET (15:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
