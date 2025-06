DJ PTA-Adhoc: Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Ergebnisse der Hauptversammlung vom 27.06.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Ergebnisse der Hauptversammlung vom 27.06.2025

Frankfurt am Main, 30.06.2025

Am 27. Juni 2025 hat die ordentliche Hauptversammlung der Panamax New Energy AG in Frankfurt am Main stattgefunden. An der Hauptversammlung, an der rund 38% des Stammkapitals vertreten waren, wurden alle Anträge und Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat durch die Aktionäre gutgeheissen. Zudem wurden die von einem Aktionär im Rahmen von Ergänzungsverlangen gestellten Beschlussanträge behandelt. Dabei wurden Herr Florian Hoertlehner und Herr Alexander Stichnoth ersatzweise neu in den Aufsichtsrat gewählt. Ein Aktionär stellte auf der Hauptversamlung zu den weiteren Ergänzungsverlangen (Änderung des Unternehmensgegenstandes, Änderung der Firma) Gegenanträge nach --137 AktG. Diese Gegenanträge wurden durch die Hauptversammlung jeweils angenommen, die im Rahmen des Ergänzungsverlangen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte jeweils abgelehnt.

Neben der Änderung des Unternehmensgegenstandes haben die Aktionäre eine Änderung der Firma beschlossen: die Gesellschaft wird in der Zukunft "Aeronics Neura System Aktiengesellschaft" firmieren. Mit der Änderung des Firmengegenstandes wird die zukünftige Ausrichtung des Geschäftsmodelles der Gesellschaft auf die Entwicklung und der Vertrieb von Software- und Hardwarelösungen mit besonderem Fokus auf sicherheitskritische Anwendungen im zivilen und Verteidigungssektor sowie der Entwicklung und Implementierung von KI-basierten Systemen in diesen Industriesektoren Rechnung getragen.

Die detaillierten Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten werden auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Im Nachgang zur Hauptversammlung hat, die hat konstituierende Sitzung des neu gewählten Aufsichtrates stattgefunden. Herr Wolfgang Müller-Gülich wurde als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestätigt, Herr Alexander Stichnoth ist sein Stellvertreter.

