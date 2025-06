DJ PTA-HV: Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2025

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2025

Frankfurt am Main (pta000/03.06.2025/15:30 UTC+2)

Panamax New Energy Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

- ISIN DE000A1R1C81 - - WKN A1R1C8 -

Veröffentlichung Ergänzungsverlangen

Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2025 um 09:30 Uhr nach -- 122 Abs. 2 AktG

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 14. Mai 2025 wurde die

ordentliche Hauptversammlung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,

für den 27. Juni 2025 um 09:30 Uhr

im Main Tower, 31. OG. Neue Mainzer Str. 52-58, 60311 Frankfurt am Main,

einberufen.

Die MAHZOUZ CAPITAL (FZE), SAIF Office R5-02/C, P.O. Box 123038, Sharajah, Vereinigte Arabische Emirate, ist Aktionärin der Panamax New Energy Aktiengesellschaft mit insgesamt 554'289 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in der Höhe von insgesamt EUR 554'289,00. Somit hält sie - wie für einen Antrag gemäss -- 122 Abs. 2 AktG erforderlich - mehr als den zwazigsten Teil (dies wären EUR 93'155,00) des zurzeit EUR 1'863'100,00 betragenden Grundkapitals.

Mit Schreiben vom 26. Mai 2025 hat MAHZOUZ CAPITAL (FZE) nach -- 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der am 27. Juni 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft um nachfolgende Beschlussvorschläge beantragt:

Die Tagesordnung der am 27.06.2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Panamax New Energy AG wird daher um folgende neue Tagesordnungspunkte 9 bis 12 ergänzt:

9. Beschlussfassung über Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern

Die MAHZOUZ CAPITAL (FZE) schlägt vor, Herrn Guangzhe LI und Frau Dr. Emma Yuping ZHOU als Aufsichtsräte der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 27. Juni 2025 abzuberufen

10. Beschlussfassung über die Neuwahl neuer Aufsichtsräte

Der Aufsichtsrat der Panamax New Energy Aktiengesellschaft setzt sich nach ---- 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie -- 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Aktionärin MAHZOUZ CAPITAL (FZE) schlägt daher vor, für den Fall, dass gemäß vorstehendem Top 9 Herr Guangzhe LI und Frau Dr. Emma Yuping ZHOU abberufen wurden, die folgenden Personen, jeweils mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Panamax New Energy Aktiengesellschaft zu wählen:

a) Herrn Alexander Stichnoth, selbstständiger Bootsdesigner, wohnhaft in Hamburg, Deutschland

b) Herrn Florian Hoertlehner, Vermögensverwalter, wohnhaft in Berlin, Deutschland

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlvorschläge entscheiden zu lassen.

Angaben nach -- 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Herr Alexander Stichnoth ist Mitglied in folgenden (i) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und/oder (ii) vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

(i) andere gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:

-- keine;

(ii) vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

-- keine.

Herr Florian Hoertlehner ist Mitglied in folgenden (i) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und/oder (ii) vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

(i) andere gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:

- Gamigo AG mit Sitz in Hamburg

(ii) vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Rihla Exploration Mining Corp., Toronto, Kanada.

11. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung

Die Aktionärin MAHZOUZ CAPITAL (FZE) schlägt vor, -- 2 der Satzung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft wie folgt neu zu fassen:

"-- 2 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist, (a) die Gründung von Kapital- und Personengesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen und mit eigenem Vermögen, (b) die Erbringung von Management Dienstleistungen, insbesondere Buchführung, Controlling, nicht aufsichtspflichtige Finanzierungsdienstleistungen und Marketing. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie Sachwerte einschließlich Immobilien und Schiffen zu erwerben und zu veräußern.

2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken.

3. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Zweigniederlassungen sowie Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen im In- und Ausland auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihrem abhängigen Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihrem abhängigen Unternehmen ausgliedern."

12. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und entsprechende Änderung der Satzung

Die Aktionärin MAHZOUZ CAPITAL (FZE) schlägt vor, -- 1 Abs. 1 der Satzung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft wie folgt neu zu fassen:

"1. Die Firma der Gesellschaft lautet Panamax Aktiengesellschaft"

Weitere Unterlagen und Informationen zur Hauptversammlung

Sämtliche Informationen nach -- 124a AktG sind über die Internetseite

www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung

zugänglich. Auf der vorgenannten Internetseite sind zudem alle weiteren Informationen und Unterlagen zugänglich, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden müssen.

Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung

Die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen Angaben und Informationen für das Verfahren zur Ausübung des Stimmrechts gelten entsprechend hinsichtlich der nunmehr ergänzten Tagesordnungspunkte 9 bis 12 der Hauptversammlung.

Frankfurt, im Mai 2025

Der Vorstand

