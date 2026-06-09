Mehr Gold als gedacht: Bohrungen öffnen neue Zone in Finnland

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Nordic Resources berichtet von neuen Bohrergebnissen am Goldprojekt Angesneva im Kiimala-Trend. Das Unternehmen meldet eine deutliche Ausdehnung der bekannten Goldzone nach Norden, breite Abschnitte mit Gold, Kupfer und Silber sowie Hinweise darauf, dass bisher nicht berücksichtigte Nebenmetalle in eine künftige Ressourcenschätzung einfließen könnten.
Nordic Resources berichtet von neuen Bohrergebnissen am Goldprojekt Angesneva im Kiimala-Trend. Das Unternehmen meldet eine deutliche Ausdehnung der bekannten Goldzone nach Norden, breite Abschnitte mit Gold, Kupfer und Silber sowie Hinweise darauf, dass bisher nicht berücksichtigte Nebenmetalle in eine künftige Ressourcenschätzung einfließen könnten.
Neue Zone außerhalb der Ressource
Am Projekt Angesneva wurden zwei Diamantbohrungen mit zusammen 459 Metern abgeschlossen. Es waren nach Angaben des Unternehmens die ersten neuen Bohrungen dort seit 2010. Besonders wichtig sei die
Bohrung NRANG26002, die nördlich der bisherigen Ressourcengrenze angesetzt wurde. Sie lieferte 69,55 Meter mit 1,34 Gramm Gold je Tonne, 0,18 Prozent Kupfer und 4 Gramm Silber je Tonne ab 201,8
Metern Tiefe. Darin enthalten waren 21,4 Meter mit 2,23 Gramm Gold je Tonne, 0,25 Prozent Kupfer und 7 Gramm Silber je Tonne.
Nach Darstellung des Unternehmens liege dieser gesamte Abschnitt außerhalb des aktuellen Ressourcenmodells. Ein Ressourcenmodell ist eine dreidimensionale Darstellung der bekannten Lagerstätte. Trifft eine Bohrung außerhalb dieses Modells auf mineralisiertes Gestein, kann dies darauf hindeuten, dass die Lagerstätte größer ist als bislang berechnet.
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