12.000 Meter: Gold & Kupfer-Explorer geht in die Offensive

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Nordic Resources hat ein neues Bohrprogramm auf den Projekten Kopsa und Kiimala Trend in Zentralfinnland begonnen. Bis Dezember sollen mehr als 12.000 Meter Diamantbohrungen niedergebracht werden. Damit möchte das Unternehmen die bekannten Vorkommen genauer abgrenzen und deren mögliche Ausdehnung untersuchen.
Nordic Resources hat ein neues Bohrprogramm auf den Projekten Kopsa und Kiimala Trend in Zentralfinnland begonnen. Bis Dezember sollen mehr als 12.000 Meter Diamantbohrungen niedergebracht werden. Damit möchte das Unternehmen die bekannten Vorkommen genauer abgrenzen und deren mögliche Ausdehnung untersuchen.
Kopsa bleibt der Schwerpunkt
Die erste Bohranlage ist nach Unternehmensangaben bei Kopsa gestartet, eine zweite solle später hinzukommen. Nordic Resources habe dort bislang 38 Bohrungen über 9.631 Meter fertiggestellt, darunter 32 neue Löcher und sechs Verlängerungen älterer Bohrungen. Das neue Programm werde die von Nordic Resources gebohrten Meter beim Kopsa und Kiimala Trend mehr als verdoppeln. Jüngste Ergebnisse hätten die mineralisierte Zone bei Kopsa seitlich und in der Tiefe erweitert. Frühere Bohrungen hätten Gold und Kupfer außerhalb des bestehenden Ressourcenmodells nachgewiesen. Nun wolle die Firma Lücken in bekannten Bereiche schließen und weitere Randzonen testen. Die Bohrungen sollten in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen.
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