US-Versorgungskrise wächst: Wolfram wird zum Engpassrohstoff

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Wolfram wird zum strategischen Engpass: Iran-Krieg, steigender Munitionsbedarf und Chinas Exportkontrollen verschärfen die Knappheit - während der Westen fieberhaft neue Bezugsquellen erschließt.

Die Sperrung der Straße von Hormus treibt nicht nur Öl- und Gaspreise. Im Hintergrund verschärft sich ein Rohstoffproblem, das selbst nach einer Wiederöffnung bestehen dürfte: Der hohe Munitionsverbrauch im Iran-Krieg und Waffenlieferungen an die Ukraine treffen auf einen angespannten Wolframmarkt. Für die USA wird damit ein Metall zum strategischen Engpass, das in Rüstung, Maschinenbau und zahlreichen Alltagsprodukten kaum zu ersetzen ist.



Wolfram verbindet mehrere Industrien, die derzeit gleichzeitig mehr Material benötigen. Das Metall wird für panzerbrechende Munition, industrielle Schneid- und Bohrwerkzeuge, Elektronikfertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Elektrofahrzeuge eingesetzt. Der aktuelle Nachfrageimpuls kommt vor allem aus dem Verteidigungssektor, reicht aber weit darüber hinaus.



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Wolfram wird zum Engpassrohstoff: Kriege verschärfen US-Versorgungskrise



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