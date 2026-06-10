Ob autonomes Fahren in der Luft oder auf der Straße: die mobile Welt befindet sich derzeit sowohl im zivilen wie im militärischen Bereich in einem extremen Wandel. Drohnen haben gezeigt, zu was sie in einem kriegerischen Konflikt zu Stande sind. Gleichzeitig wird massiv in autonomes Fahren bei Lkw oder Autos investiert. Wer den Fahrer abschafft, dem winkt ein Riesenmarkt. Wir blicken im Angesicht dieser globalen Trends auf die Aktien von Uber Technologies, Volatus Aerospace und Aurora Innovation.Den vollständigen Artikel lesen ...
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