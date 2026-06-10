InTiCa Systems wird nach Darstellung von SMC-Research im laufenden Jahr plangemäß bei einem stabilen bis leicht wachsenden Umsatz noch einen operativen Verlust aufweisen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht trotzdem Chancen für einen erfolgreichen Turnaroundprozess und stuft die Aktie weiter mit "Hold" ein.

InTiCa befinde sich in einer anspruchsvollen Transformationsphase, die das Geschäftsjahr 2026 noch stark prägen werde. Das Management erwarte mit einer Zielspanne von 68 bis 73 Mio. Euro einen stabilen bis moderat wachsenden Umsatz, zugleich werde der EBIT-Verlust mit -1,5 bis -2,5 Mio. Euro voraussichtlich erneut deutlich ausfallen.

Damit seien gerade ertragsseitig noch schwierige Aufgaben zu bewältigen, für die im April auch ein zweiter Vorstand als CRO und CTO installiert worden sei. Die Finanzierungspartner tragen den Prozess mit und haben einer Stillhaltevereinbarung zugestimmt, die bei einem planmäßigen Verlauf die Finanzierung bis mindestens Ende 2028 sicherstelle.

Erlösseitig könnte die Wende bereits vollzogen sein. Der Auftragsbestand habe sich in den letzten Quartalen stabilisiert und im ersten Quartal 2026 sei zumindest ein moderates Umsatzwachstum um 3 Prozent gelungen. Eine anziehende Dynamik birge die Chance auf positive Skaleneffekte.

Die Analysten haben in Reaktion auf die Zahlen ihre Umsatzschätzungen nicht verändert und kalkulieren weiter für 2026 mit einem geringen Wachstum und mit einer leicht stärkeren Dynamik (CAGR26/33 von 5,6 Prozent) in der Folgezeit. Ihre Margenschätzungen haben sie etwas abgesenkt, für 2027 erwarten sie trotzdem wieder ein positives EBIT.

Aus dem unterstellten erfolgreichen Turnaround-Prozess resultiere ein fairer Wert von 2,90 Euro (zuvor: 3,60 Euro), der ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie biete. Das Urteil der Analysten laute trotzdem weiter "Hold", bis deutliche Verbesserungen bei der Wachstumsdynamik und besonders beim operativen Ergebnis sichtbar werden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.6.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 10.06.2026 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 10.06.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-10-SMC-Update-InTiCa_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.