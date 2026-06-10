Hannover/Bielefeld (ots) -enercity, eines der größten kommunalen Energieunternehmen Deutschlands, erweitert sein Leistungsangebot um einen kostenlosen Haushaltsschutz-Service für Privatkund:innen. Gemeinsam mit Mehrwerk, Europas führender Plattform für datengetriebene Mehrwertlösungen, wurde ZuhausePlus entwickelt - ein umfassendes Schutz- und Servicepaket, das enercity-Kund:innen mit ausgewählten Strom- und Gastarifen kostenlos und ohne Zusatzkosten erhalten.ZuhausePlus reagiert auf einen wachsenden Bedarf: Hauseigentümer:innen sowie Mieter:innen wünschen sich zuverlässige Unterstützung bei alltäglichen Pannen und Notfällen - vom verlorenen Schlüssel bis zum Rohrbruch. Das neue Angebot schließt diese Lücke und schafft für enercity-Kund:innen gleichzeitig einen spürbaren Mehrwert, der weit über die reine Energieversorgung hinausgeht.Der Service ist rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr. ZuhausePlus bietet unter anderem Soforthilfe bei Rohrbruch, Türöffnung, Dachschäden, Schädlingsbefall und PC-Datenrettung sowie eine Garantieverlängerung für Elektrogeräte um zwei weitere Jahre über die Herstellergarantie hinaus. Die Kostenübernahme beträgt zwischen 500 und 2.000 Euro pro Schadenfall. Ergänzend bietet ZuhausePlus einen Schlüsselfundservice mit Finderlohn. Kund:innen, deren Zuhause durch einen Schaden vorübergehend unbewohnbar wird, erhalten zusätzlich Unterstützung bei Hotel-, Kinderbetreuungs- und Tierversorgungskosten.Die Aktivierung ist in drei Schritten möglich: Kund:innen schließen online einen FixStrom 18- oder FixGas 18-Tarif ab, aktivieren ZuhausePlus über einen persönlichen Aktivierungslink und erhalten anschließend ein Willkommenspaket - ab diesem Zeitpunkt startet der kostenlose Leistungszeitraum. Das ZuhausePlus ServiceCenter ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr unter der Hotline 0511 430 6929 erreichbar, in Notfällen auch außerhalb dieser Zeiten."Mit Mehrwerk haben wir einen Partner, der den Leistungsumfang konsequent an den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Kund:innen ausrichtet und damit für sie Mehrwert im Alltag schafft. Durch die Integration in unsere Tarife profitieren unsere Kund:innen zudem von besonders attraktiven Konditionen. So verbinden wir unsere Produkte und Services noch stärker mit dem Zuhause als Zentrum des individuellen Energieökosystems - und bieten damit mehr als die reine Energieversorgung", sagt Veit Lennarz, Fachgebietsleiter Produktmanagement & Kooperationen von enercity."ZuhausePlus ist ein starkes Beispiel dafür, wie Energieversorger den Kundennutzen konsequent ausbauen können - mit Services, die im Alltag wirklich relevant sind und Vertrauen fördern. Gemeinsam mit enercity schaffen wir ein Angebot, das Kund:innen nicht nur Energie, sondern echte Sicherheit für ihr Zuhause liefert", sagt Niels Kokkeel, Chief Commercial Officer von Mehrwerk.Über enercity - die Partnerin für intelligente Energie aus dem Norden für ganz DeutschlandDie enercity AG ist die integrierte Partnerin für die Energie- und Wärmewende aus dem Norden. Wir bauen, betreiben und vernetzen erneuerbare Energien, grüne Wärmesysteme und Speicher: Durch die intelligente Kopplung von Strom, Wärme und Mobilität schaffen wir ein stabiles, zukunftssicheres und klimaneutrales Gesamtsystem. Wir wandeln Milliarden-Investitionen in regionale Wertschöpfung um und stärken den Standort für Industrie, Kommunen und Haushalte. Wir setzen auf technologische Flexibilitätslösungen, um die Energiepreise durch smarte Steuerung stabil zu halten und die Wende bezahlbar zu machen. enercity ist der verlässliche Anker in einer komplexen Welt - wir machen die Energiewende zum Heimvorteil für die gesamte Region und für Deutschland. Mit einem Umsatz von rund 6,21 Milliarden Euro und rund 4.000 Mitarbeitenden zählt der Konzern zu den größten kommunalen Energieunternehmen Deutschlands (Stand: Geschäftsjahr 2025). Weitere Informationen: Presse (http://www.enercity.de/presse) oder ZuhausePlus (https://www.enercity.de/privatkunden/produkte/strom-gas/zuhauseplus)Über MehrwerkMehrwerk mit Hauptsitz in Bielefeld ist Europas führende Plattform für datengetriebene Mehrwertlösungen. Gemeinsam mit Unternehmen aus Banken, Versicherungen, Handel und weiteren Branchen entwickelt Mehrwerk kundenzentrierte Mehrwertprogramme, die den Alltag von Millionen Menschen durch relevante Vorteile, digitale Services und passgenaue Zusatzleistungen bereichern. Dabei verbindet Mehrwerk digitale Innovation mit regionaler Relevanz, um Kund:innen sowohl übergreifende Mehrwerte als auch lokale, alltagsnahe Vorteile zu bieten. Ziel ist es, nachhaltige Mehrwerte zu schaffen, die Komfort, Sicherheit, finanzielle Vorteile und regionale Nähe sinnvoll miteinander verbinden. Weitere Informationen: www.mehrwerk.comPressekontakt MehrwerkAtilla ParlarMehrwerk GmbHE-Mail: a.parlar@mehrwerk.comOriginal-Content von: Mehrwerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170973/6291471