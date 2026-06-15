Die Ära des bloßen "Bauens, Bauens, Bauens" von Ladeinfrastruktur ist endgültig vorbei. Während viele Akteure noch mit der schieren Quantität der Ladepunkte ringen, hat Wiebke Kraus von Enercity den Blick längst auf die nächste Stufe gehoben. Im Vortrag bei electrive LIVE verdeutlicht sie, wie das Energieunternehmen aus Hannover die Transformation vom klassischen Ladepunktbetreiber hin zu einem intelligenten Gestalter der Energiewende vollzieht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net