Frankfurt am Main (ots) -Bauvorlageleistungen in den Abschnitten Frankfurt und MaintalDie neue Nordmainische S-Bahn soll den Nahverkehr in der Rhein-Main-Region erweitern und leistungsfähiger machen. Die aus der Sweco GmbH und der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH bestehende Bietergemeinschaft hat jetzt von der DB InfraGO AG den Zuschlag für die Leistungen des Bauvorlageberechtigten für die Anlagen der Nordmainischen S-Bahn in den Projektabschnitten Frankfurt und Maintal erhalten. Sweco ist bereits seit 2025 in Ingenieurgemeinschaft mit der DB Engineering & Consulting GmbH, Schüßler-Plan sowie der Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH an dem Projekt beteiligt und übernimmt die Bauüberwachung für verschiedene anspruchsvolle Baugewerke.Im Frankfurter Abschnitt schließt die Nordmainische S-Bahn an der Konstablerwache am bestehenden City-Tunnel an und verläuft über die neben dem Ostbahnhof neu zu bauende unterirdische S-Bahn-Station Frankfurt-Ost zum östlichen Stadtteil Fechenheim. Hier führt die Strecke größtenteils durch einen neuen, unter der Bebauung des Frankfurter Ostends bergmännisch aufzufahrenden Tunnel.Im weiteren Verlauf Richtung Hanau folgt die neue Strecke bestehenden Bahnanlagen. Auf der Nordseite des Bestandes sind zwei neue zusätzliche Gleise geplant. Auch hier umfasst der Auftrag zahlreiche Ingenieurbauwerke, wie den Um- und Neubau von Brücken, Stützwänden, Bahnübergängen, Lärmschutzanlagen, Entwässerungsanlagen sowie Anpassungen an Anlagen Dritter. Hinzu kommen eine neue oberirdische Station in Frankfurt-Fechenheim sowie die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Stationen Maintal-West und Maintal-Ost. Die Ausführungsplanung ist vor der Bauausführung u.a. durch die Bauvorlageberechtigten technisch zu prüfen und freizugeben.Nordmainische S-Bahn stärkt Nahverkehr im Rhein-Main-Gebiet"Wir freuen uns sehr über den neuen umfangreichen Auftrag für die Nordmainische S-Bahn, der aufgrund der Komplexität des Vorhabens einen hohen Personaleinsatz erfordert. Mit der Prüfung und Freigabe der Bauunterlagen (BVB-Leistungen nach VV BAU) schaffen wir die Grundlage für einen sicheren, regelkonformen und effizienten Bauablauf. So unterstützen wir ein zentrales Infrastrukturvorhaben für die nachhaltige Weiterentwicklung des Schienenverkehrs im Rhein-Main-Gebiet", sagt Christian Olt, Senior Projektleiter Ingenieurbauwerke West bei der Sweco GmbH in Frankfurt.Ziel der Nordmainischen S-Bahn ist es, die westlichen Teile Hanaus, die Stadt Maintal sowie die östlichen Bezirke Frankfurts an das S-Bahn-Netz des Rhein-Main-Gebietes anzubinden. Höhere Kapazitäten kommen vor allem Pendler*innen zugute, während die Trennung von Nah- und Fernverkehr für einen dichteren Takt sowie mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sorgt. In den Hauptverkehrszeiten verbindet die Nordmainische S-Bahn die Region im 15-Minuten-Takt. Moderne, barrierefreie Stationen entlang der Strecke Frankfurt-Hanau runden das Angebot ab. Die Inbetriebnahme ist für Anfang der 2030er-Jahre geplant.Pressekontakt:Katrin ZeuschnerCommunications DirectorE-Mail: marketing@sweco-gmbh.deOriginal-Content von: Sweco GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181269/6291732