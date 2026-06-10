Mit Kursen oberhalb von 14 Euro tut sich die audius-Aktie seit einiger Zeit schwer. Dabei gibt es fundamental keinen wirklichen Grund für dieses Verhaltensmuster. Der damit korrespondierende Börsenwert oberhalb von 70 Mio. Euro ist mit Blick auf die operativen Kennzahlen des IT-Service-Unternehmens jedenfalls keine unüberwindbare Hürde. Das gilt insbesondere auch deshalb, weil audius regelmäßige Diskussionspunkte wie den für einen liquiden Börsenhandel zu geringen Streubesitz konsequent angegangen ist. Mittlerweile befinden sich 36,27 Prozent der Anteile im Freefloat. Wie M&A-Vorstand Wolfgang Wager bei seiner Präsentation auf der m:access-Konferenz sagte, ist in dem Streubesitzanteil allerdings noch immer ein Paket enthalten, was potenziell auf den Markt kommen kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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