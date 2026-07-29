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Wechsel im Vorstand der audius SE



29.07.2026 / 14:00 CET/CEST

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Wechsel im Vorstand der audius SE Matthias Kraft wird nach insgesamt rund 20-jähriger sehr erfolgreicher Tätigkeit seinen zum 31. August 2026 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht mehr verlängern und scheidet im besten Einvernehmen aus dem Vorstand der audius SE aus. Dr. Ottmar Gast, Vorsitzender des Aufsichtsrats der audius SE, erläutert: "Herr Kraft hat in den mehr als 10 Jahren seiner Tätigkeit in Geschäftsführung und Vorstand maßgeblich am dynamischen Wachstum der audius Gruppe mitgewirkt und wesentliche Impulse in der Entwicklung gesetzt. Auch in den vielen Jahren zuvor in der Rolle des Geschäftsbereichsleiters hatte er großen Anteil am erfolgreichen Unternehmensweg. Wir danken Herrn Kraft für seine Verdienste ausdrücklich und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen weiteren beruflichen Weg." Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 28.07.2026 beschlossen, Herrn Dr. Stephan Weidner in den Vorstand der Gesellschaft zu berufen. Herr Dr. Weidner ist im Vorstand der Tochtergesellschaft CompuSafe Data Systems AG tätig und somit bereits seit dem vergangenen Jahr in der audius Gruppe aktiv. Er blickt auf eine langjährige Erfahrung im IT-Umfeld sowohl im nationalen als auch internationalen Kontext, unter anderem auch in verschiedenen Stationen im Siemens Konzern zurück. Die Aufgaben von Matthias Kraft werden zukünftig unter dem Vorstandsvorsitzenden Rainer Francisi, den Vorständen Konstantin Tsaligopoulos und Wolfgang Wagner sowie dem neuen Mitglied im Vorstand Dr. Stephan Weidner aufgeteilt. Damit ist eine nahtlose Fortführung der erfolgreichen Unternehmensentwicklung sowie die Kontinuität in der Führung der audius Gruppe sichergestellt. Über audius Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region. Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an audius SE

Investor Relations t.: +49 7151 369 00 359

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