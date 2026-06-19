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WKN: 893484 | ISIN: CH0012549785 | Ticker-Symbol: PHBN
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18.06.26 | 16:16
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Sonstige Technologie
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SONOVA HOLDING AG Chart 1 Jahr
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ALAM SUTERA REALTY
ALAM SUTERA REALTY TBK Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALAM SUTERA REALTY TBK0,0010,00 %
AUDIUS SE13,400+0,75 %
BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND14,700-5,12 %
CANACCORD GENUITY GROUP INC9,2000,00 %
CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK0,0150,00 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC1.713,00+0,76 %
KLASSIK RADIO AG3,1000,00 %
MPC CONTAINER SHIPS ASA2,247-0,75 %
SONOVA HOLDING AG211,30-0,84 %
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