EQS-News: Klassik Radio AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klassik Radio AG
|Fuggerstrasse 12
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|Deutschland
|Telefon:
|+49 821 5070510
|E-Mail:
|brigitte.spoerl@klassikradio.de
|Internet:
|https://www.klassikradio.de/investor-relations
|ISIN:
|DE0007857476
|Börsen:
|Xetra, Freiverkehr
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2326258 12.05.2026 CET/CEST