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WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE
Xetra
01.07.26 | 17:35
55,94 Euro
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ARISTON
ARISTON HOLDING NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARISTON HOLDING NV3,604+0,28 %
CARRIER GLOBAL CORPORATION64,36+0,31 %
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA78,50-0,71 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD135,75-0,37 %
ENEL SPA9,985-1,20 %
HANNOVER RUECK SE243,40+0,41 %
IBERDROLA SA21,560-1,64 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG490,70+0,45 %
NIBE INDUSTRIER AB3,292+1,04 %
RWE AG55,94-1,20 %
SCATEC ASA8,530-1,67 %
STO SE & CO KGAA91,60+0,33 %
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