© Foto: pixabayEuropa droht ein historischer Hitze-Juli. Während Stromnetze und Kraftwerke unter der Last ächzen, positionieren sich Investoren bei den Profiteuren des Klimatrends.Europa droht ein unbarmherziger Juli. Kaum ist die letzte Rekord-Hitzewelle auf dem europäischen Kontinent abgeklungen, formieren sich über dem Atlantischen Ozean bereits die Boten des nächsten extremen Wetterereignisses. In den kommenden Tagen nähert sich ein mächtiges Hochdruckgebiet dem Kontinent und breitet sich unaufhaltsam aus. Es wird die kühlere Luftmasse verdrängen und eine weitere Phase ungewöhnlich hoher Temperaturen einleiten, die insbesondere Spanien, Frankreich und Großbritannien ergreifen wird. Die Spitzenwerte …
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