Der Klimawandel schlägt gerade voll in Europa zu und Anleger sollten die Folgen beachten: Klimaanlagen dürften immer mehr nachgefragt werden, zumal insbesondere große Länder wie Deutschland und Frankreich mit ihren Millionen Haushalten und Unternehmen noch unterversorgt sind. Doch neben Klimaanlagen treibt auch der KI-Boom und das Wachstum der Erneuerbaren Energien die Märkte an. Hier bieten sich Chancen für Anleger, da Netze modernisiert und ausgebaut werden müssen. Nicht zuletzt fließt in diese Entwicklungen auch die Rohstoffkomponente ein, denn ohne Kupfer sind Stromleitungen nicht vorstellbar. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Daikin Industries, Zefiro Methane und Anglo American.
Enthaltene Werte: GB00B1XZSXXX,CA98926D1069,JP3481800005Den vollständigen Artikel lesen ...
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