Wird Renk etwa zum KI-Profiteur? Die Zusammenarbeit mit Siemens Energy scheint jedenfalls zu florieren. 2026 soll das Geschäft immerhin rund ein Drittel des Auftragseingangs der Business Unit Industrie von Renk ausmachen. Bei einem anderen Unternehmen erwarten Analysten in den kommenden Jahren ein massives Wachstum. Der Gewinn soll sich vervielfachen. Eine aktuelle Dokumentation verdeutlicht das Potenzial. Die Aktie erscheint viel zu günstig. Und was macht D-Wave? Die Quantum-Hoffnung ist weiterhin viel zu teuer. Das haben die jüngsten Quartalszahlen gezeigt. Doch Anleger sehen auch Positives und sorgten zuletzt für einen Anstieg der Aktie um 25 %. Zu Recht?Den vollständigen Artikel lesen ...
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