Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Das Geschäft mit Öl und Gas endet bei BP und Shell mit der letzten Förderung. Wenn die Rohstoffe und die Gewinne nicht mehr sprudeln, kommt die Zeit von Zefiro Methane. Die Kanadier machen die professionelle Stilllegung alter bzw. verlassener Öl- und Gasbohrlöcher zum Geschäftsmodell. Das Wachstum nimmt in den letzten Monaten durch Partnerschaften und Übernahmen deutlich an Fahrt auf. Perspektivisch winkt mit der Monetarisierung von vermiedenen Methanemissionen ein zusätzliches margenstarkes Geschäft (Emissionszertifikate). Als Hidden Champion in einem massiv unterschätzten Markt, dessen Volumen auf rund 500 Mrd. USD veranschlagt wird, trauen die Analysten von GBC der Aktie ein großes Aufwärtspotenzial zu.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,DE0008618XXX,GB00BP6MXD84Den vollständigen Artikel lesen ...
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