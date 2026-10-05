Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Nun zeigt sich immer deutlicher, dass ZEFIRO METHANE (Canada: ZEFI | ISIN: CA98926D1069 | WKN: A3DVHU) weit mehr als ein Spezialist für Bohrlochsanierung ist. Das Unternehmen positioniert sich mit großem Erfolg an der Schnittstelle von Energieinfrastruktur, Umweltschutz und Dekarbonisierung. Voll am Nerv der Zeit und mitten in den wachsenden Bedarf der US-Wirtschaft. Denn hinter den Millionen stillgelegten Öl- und Gasbohrungen entwickelt sich ein Milliardenmarkt. Undichte Altbohrungen müssen geschlossen, Flächen saniert und Methanemissionen dauerhaft reduziert werden. Zefiro hat bereits bewiesen, dass sich Umweltverantwortung und ein skalierbares Geschäftsmodell verbinden lassen. Der Umsatz sprang im Geschäftsjahr 2025/26 um 31,1 % auf den Rekordwert von 42,5 Mio. USD, während das bereinigte EBITDA mit 3,8 Mio. USD erstmals deutlich positiv ausfiel. Mit der Übernahme von Viking Well Service, dem 19,6 Mio. USD schweren Rekordauftrag aus Ohio und weiteren Großprojekten bis 2029 wächst gleichzeitig die operative Reichweite. Für Investoren gewinnt dabei ein Aspekt an Gewicht, der im klassischen Öl- und Gasgeschäft häufig zu kurz kommt: Zefiro macht ESG nicht zur Imagebotschaft, sondern zum konkreten Bestandteil des Geschäftsmodells. Die Nachfrage reicht inzwischen von staatlichen Sanierungsprogrammen bis zu privaten Auftraggebern, die für Infrastrukturprojekte saubere und risikofreie Flächen benötigen. Einen ausdrucksvollen Beleg für diese Expansion stellt der zweite Auftrag im Cuyahoga Valley National Park bei Cleveland dar, wo Zefiro nun zwei weitere Öl- und Gasbohrungen erfolgreich verschlossen hat. Der Clou: Der US-National Park Service zählt rund 1.800 Bohrungen in mindestens 47 US-Nationalparks und eröffnet Zefiro damit eine besonders sensible Umgebung mit erheblichem langfristigem Wachstumspotenzial. Investoren können an dieser grünen Mission zu einer Bewertung von rund 52 Mio. CAD teilhaben. Analysten sind sich einig: "Die Zeit für eine Neubewertung ist gekommen!"

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