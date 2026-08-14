BRADFORD, PENNSYLVANIA / 14. AUGUST 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Kanada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI") freut sich, die Veröffentlichung von The Hazard Below bekannt zu geben, einer informativen Dokumentation über die Problematik verwaister Öl- und Gasquellen in den Vereinigten Staaten; sie enthält Originalinterviews mit wichtigen Vertretern der Umweltdienstleistungsbranche sowie Originalaufnahmen von Arbeiten, die von Zefiro und seinen Teams zur Bohrlochversiegelung durchgeführt wurden.

Die 25-minütige Dokumentation wird von der internationalen Finanzreporterin Lyndsay Malchuk moderiert und enthält exklusive Interviews mit Umweltexperten, unter anderem https://www.edf.org/people/adam-peltz (Direktor und leitender Rechtsanwalt des Environmental Defense Fund) und Ted Boettner (Senior Researcher des Ohio River Valley Institute). Außerdem begleitet Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro, Frau Malchuk bei Besichtigungen mehrerer Bohrlöcher, unter anderem zu einem aktiven Projekt zur Bohrlochversiegelung, das von Zefiro durchgeführt wird. Catherine Flax, CEO von Zefiro, wird ebenfalls interviewt und erörtert das Ausmaß der Krise um nicht verschlossene Bohrlöcher und die Auswirkungen von Methanlecks.

The Hazard Below kann kostenlos über diesen Link abgerufen werden: https://hazardbelowmovie.com

Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro, ist rechts im Bild zu sehen, wie er von Lyndsay Malchuk für The Hazard Below interviewt wird, einer Dokumentation über das Versiegeln verwaister Bohrlöcher in den Vereinigten Staaten.

Leser, die Nachrichtenaggregator-Dienste nutzen, können obige Inhalte möglicherweise nicht sehen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder den Bereich "Investors" auf der Website des Unternehmens, um eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Materialien zu erhalten.

The Hazard Below wird von der Apaton Finance GmbH ("Apaton Finance") aus Hannover, Deutschland, einem seit 2005 tätigen Unternehmen für Kapitalmarktkommunikation, produziert und vertrieben. Apaton Finance wurde im Rahmen eines Beratungsvertrags von Zefiro beauftragt, unter anderem Artikel und Inhalte auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen für die Verbreitung über deutsch- und englischsprachige Kanäle sowie Recherchebeiträge und Medienproduktionen zu erstellen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Apaton Finance über den folgenden Link: www.apaton.com.

Catherine Flax, CEO von Zefiro, erklärte dazu wie folgt: "Unser Team freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Apaton, das bei der Produktion von The Hazard Below hervorragende Arbeit geleistet hat. Dieser Dokumentarfilm wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie wir die Geschichte von Zefiro erzählen, denn dabei geht es letztlich um viel mehr als nur die Versiegelung von Öl- und Gasquellen. Die Gesamtbetrachtung der Situation, wie diese Bohrlöcher zurückgelassen und vergessen werden, liefert einen wichtigen Hintergrund für die anhaltende Umweltgefahr durch Methanlecks und die Verunreinigung des Grundwassers, und Lyndsay Malchuk erläutert sehr gut, welche Rolle Zefiro in diesem Kontext spielt, während öffentliche und private Akteure weiterhin darauf drängen, diese umweltbezogenen Altlasten zu sanieren. Wir sind Apaton sehr dankbar für all die harte Arbeit, die es in die Produktion dieser Dokumentation für Zefiro gesteckt hat, und ich kann jedem, der mehr über verwaiste Öl- und Gasquellen in den Vereinigten Staaten erfahren möchte, nur wärmstens empfehlen, sich die 25 Minuten Zeit für The Hazard Below zu nehmen."

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Stilllegungsverpflichtungen (Asset Retirement Obligations) von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert Emissionszertifikate (Carbon Offsets). Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen.

Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

mailto:investor@zefiroglobal.com

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff "Zefiro" insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie "wir", "unser" und "uns" ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde "Zefiro Methane Corp." sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff "Zefiro" zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, einschließlich der Wertpapiervorschriften und -gesetze der USA und Kanadas. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich derjenigen von Zefiro Methane Corp., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten typischerweise Wörter wie "antizipieren", "Ausblick", "anstreben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "könnten", "würden", "fortsetzen", "prognostizieren", "potenziell", "Ziele", "Vorgaben", "Vision", "Strategie" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen davon. Diese Aussagen können sich unter anderem auf den operativen Ausblick des Unternehmens, Expansionspläne, die zukünftige Ausrichtung, strategische Initiativen, Geschäftspläne, das regulatorische Umfeld, Wachstumsaussichten, die Pipeline, die finanzielle Performance, den Zeitplan und Umfang von Projekten, zukünftige Marktbedingungen, Finanzierungs- und Kapitalbedarf, Partnerschaften oder andere geschäftliche Entwicklungen beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden.

Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen des regulatorischen oder politischen Umfelds, operative Risiken, Finanzierungsrisiken, die Marktnachfrage nach Emissionsminderungs- oder Umweltdienstleistungen, Verzögerungen bei der Projektdurchführung, die Abhängigkeit von Drittpartnern oder Lieferanten, Wettbewerb sowie das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Eine ausführlichere Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt "Financial Risks" im Lagebericht von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr sowie unter "Risk Factors" im Jahresinformationsformular von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, die beide im Profil von Zefiro auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die Performance und öffentliche Resonanz des Dokumentarfilms, auf den in der Pressemitteilung Bezug genommen wird; (vi) mögliche Ergebnisse der Beauftragung eines IR-Dienstleisters durch das Unternehmen; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift "Risk Factors" aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Zefiro Methane Corp. übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zudem kann diese Pressemitteilung Markt- und Branchendaten enthalten, die aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen sowie aus anderen Quellen stammen, die das Unternehmen für wahrheitsgemäß hält. Obwohl das Unternehmen diese für zuverlässig hält, hat es keine der in dieser Präsentation genannten Daten aus Drittquellen unabhängig überprüft, noch hat es die zugrunde liegenden Berichte, auf die sich diese Quellen stützen oder auf die sie verweisen, analysiert oder verifiziert, noch hat es die zugrunde liegenden Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, überprüft. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Informationen ab.

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Erklärung in Bezug auf externe Investor-Relations-Firmen

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