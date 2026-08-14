Der explosionsartig steigende Strombedarf von KI-Rechenzentren verändert den Energiemarkt. Weil Netzanschlüsse häufig Jahre dauern und erneuerbare Energien allein keine kontinuierliche Versorgung gewährleisten können, erlebt Erdgas als flexibel einsetzbarer Energieträger eine neue Dynamik. Milliarden fließen in dezentrale Kraftwerke und neue Infrastruktur. Gleichzeitig wächst der Druck, die Altlasten der Öl- und Gasindustrie zu beseitigen und Methanemissionen zu reduzieren. Drei Unternehmen könnten von unterschiedlichen Seiten dieses gewaltigen Investitionszyklus profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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