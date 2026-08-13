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zukunftsbilanzen.de
13.08.2026 06:46 Uhr
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Berkshire Hathaway, Novo Nordisk & Zefiro Methane: Tue Gutes und verdiene daran - bis zu 250 %!

Berkshire Hathaway und Novo Nordisk haben mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen klar übertroffen. Wir nehmen die beiden Schwergewichte unter die Lupe - und blicken dabei auch auf einen kleinen Umweltdienstleister, der nach Einschätzung von Analysten sogar Vervielfachungspotenzial bietet: Zefiro Methane beherzigt eine Devise von Warren Buffett besonders konsequent. Tue Gutes und rede darüber - oder, noch besser: Tue Gutes und verdiene daran.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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